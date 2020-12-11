Клиенты банка "Тинькофф" сообщают о сбоях в работе сервиса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сбои в работе сервиса банка "Тинькофф" наблюдаются в пятницу в России, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

На 17:25 мск было зафиксировано 211 отзывов. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Смоленске. Большая часть пользователей (67%) жаловалась на невозможность войти в систему, 24% сообщали о сбое всех сервисов. Еще 8% не могли перевести деньги.

В частности, клиенты "Тинькофф" в социальных сетях жалуются на отсутствие какое-либо информации о счетах и картах после входа в приложение мобильного банка.

В пресс-службе банка подтвердили ТАСС наличие проблем с отображением информации о счетах и отметили, что платежи и операции работают в штатном режиме.

"Сейчас есть затруднения у пользователей мобильного приложения на Андроиде (устройства на OS Android - прим. ТАСС), они связаны с интерфейсом приложения, в частности, - отображением информации по счетам. Всего затронуло около тысячи пользователей, сейчас устраняем проблему, в ближайшее время все заработает. С платежами и операциями все в рабочем режиме", - сообщили в пресс-службе "Тинькофф".