Лавров: экономика остается одной из самых стабильных сфер сотрудничества РФ и Германии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Торгово-экономическое сотрудничество России и Германии остается одним из наиболее стабильных элементов двустороннего взаимодействия и способствует благополучию граждан обеих стран. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова организаторам и участникам церемонии открытия российско-германского перекрестного Года "Экономика и устойчивое развитие 2020-2022". Текст распространен в пятницу на сайте дипведомства.

"Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в рамках первого заседания двустороннего Экономического совета, учрежденного по инициативе правительства Российской Федерации и Восточного комитета германской экономики. Сегодня торгово-экономическое взаимодействие остается одним из наиболее стабильных, прагматичных элементов в российско-германской повестке дня, способствует укреплению конкурентоспособности двух стран, повышению благополучия наших граждан", - сказал глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание на насыщенность программы перекрестного года, а также на приоритеты, в числе которых содействие дальнейшему раскрытию масштабного потенциала практической кооперации между Россией и Германией, а также достижению целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года. "Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере водородной энергетики, цифровизации, совместным инновационным начинаниям в рамках реализации инициативы "Партнерство для эффективности", - добавил министр.

Глава дипведомства подчеркнул, что российско-германские перекрестные инициативы на практике доказали свою востребованность. "Убежден, что и на этот раз координаторы данного совместного амбициозного проекта - при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей и Восточного комитета германской экономики - приложат максимум усилий в целях его успешного воплощения в жизнь", - заключил Лавров.