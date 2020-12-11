Дмитриев: совместные испытания "Спутника V" и вакцины AstraZeneca могут начать за рубежом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Решение о формате проведения совместного исследования по комбинации вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и российского препарата "Спутник V" будет озвучено на следующей неделе. Первоначальные исследования будут проводиться, скорее всего, за рубежом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы объявим об этом [о формате], я думаю, уже буквально на следующей неделе. Эти исследования, скорее всего, будут проводиться вначале не в России", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

Дмитриев отметил, что в случае успешного завершения испытаний, компании, вероятно, будут самостоятельно производить компоненты своих вакцин. "Скорее всего, вот такая комбинированная вакцина будет использоваться на внешних рынках. Я думаю, это все будет решено по результатам испытаний", - добавил он.

По словам главы РФПИ, также идет обсуждение о проведении совместных исследований вакцин с одной из ведущих китайских компаний. "Но опять-таки, пока мы сфокусированы на вот этом очень важном партнерстве (с AstraZeneca - прим. ТАСС) сегодня, весь мир наблюдает за этим", - отметил Дмитриев.

Ранее фармакологическая компания AstraZeneca сообщила о начале программы исследований в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, РФПИ и "Р-Фарм" по комбинации своей собственной вакцины от коронавируса и российского препарата "Спутник V". В свою очередь в РФПИ сообщили, что клинические испытания комбинации вакцины AstraZeneca в сочетании с аденовирусным вектором человека типа Ad26 "Спутник V" начнутся до конца этого года.