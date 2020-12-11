МЭР предлагает расширить перечень отслеживаемых марок из списка социально-значимых товаров

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников провел в пятницу совещание с участием Минпромторга и Росстата по ситуации с ценами на базовый набор продуктов, обсуждалась в том числе тема расширения числа отслеживаемых марок из списка социально-значимых товаров. Об этом сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития.

"Скорейшее внедрение сбора данных о розничных ценах с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ), расширение числа отслеживаемых марок из списка социально-значимых товаров, анализ динамики роста цен отдельных брендов в сравнении со средней ценой на аналогичный товар - эти и ряд других вопросов обсуждались на совещании, которое провел министр экономического развития Максим Решетников с участием представителей Минпромторга и Росстата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Минэкономразвития предложил рассмотреть вопрос о расширении количества отслеживаемых брендов в рамках одного товара. "Хотя Росстат отслеживает изменение цен по каждому товару и услуге на более чем пять торговых марок, министр отметил, что расширение числа марок позволит точнее измерять отклонение темпов роста цен по отдельным брендам от средней цены и анализировать рыночное поведение производителей", - указывают в министерстве.