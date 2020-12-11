{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Авиакосмический салон МАКС пройдет с 20 по 25 июля 2021 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в следующем году с 20 по 25 июля, несмотря на пандемию. Это следует из сообщения на официальном сайте форума.

"В 2020 году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле Бурже: из выставочного календаря 2021 года это событие вычеркнуто. Но проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в установленные даты. Регистрация участников, стартовавшая в середине октября, идет высокими темпами", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
"Яндекс" получил разрешение на строительство нового офиса на Воробьевых горах
Деловой комплекс общей площадью 248,6 тыс. кв. м появится на месте бывшей гостиницы "Корстон"
Читать полностью