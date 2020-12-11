"Яндекс" получил разрешение на строительство нового офиса на Воробьевых горах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" получил разрешение на строительство новой штаб-квартиры компании на юго-западе Москвы на месте бывшей гостиницы "Корстон". Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство делового центра компании "Яндекс" на юго-западе Москвы. Объект возведут на улице Косыгина, д. 15 в районе Гагаринский на месте бывшей гостиницы "Корстон", - отметили в Мосгосстройнадзоре.

Планируется построить деловой комплекс в 13-16 этажей и общей площадью 248,6 тыс. кв. м, из которых 120,6 тыс. кв. м будут отведены под офисные помещения. Также проектом предусмотрена подземная автостоянка на более 1,4 тыс. машиномест и площадью 54,7 тыс. кв. м. В здании планируется предусмотреть пять подземных этажей, добавили в Мосгосстройнадзоре. Разрешение на строительство нового комплекса действует до 11 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что на первых этажах здания будут размещены сервисы для горожан, например, кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. Также в комплексе предусмотрено два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей Яндекса.

Сейчас "Яндекс" арендует 55 тыс. кв. м в бизнес-центре "Красная Роза" на улице Тимура Фрунзе и около 30 тыс. кв. м в комплексе "Аврора" рядом с Павелецким вокзалом. "Яндекс.Маркет" снимает 3,9 тыс. кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре и 15,8 тыс. кв. м в Lotte на Новом Арбате. Кроме того, в январе 2020 года "Яндекс" арендовал около 18 тыс. кв. м в башне "Око" на территории "Москва-Сити".