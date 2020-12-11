На Хайнане в ходе кампании по привлечению кадров на работу принято 50 тыс. специалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. новых трудовых соглашений было подписано в южной китайской провинции Хайнань с квалифицированными кадрами по итогам развернутой местными властями в конце марта масштабной глобальной кампании по набору специалистов как из других районов страны, так и из-за рубежа. Такие данные публикует местная газета "Хайнань жибао".

Вакансии в ходе данной кампании, которая завершилась 31 октября, предоставлялись местным правительством, а также государственными и частными предприятиями. Они касаются, в частности, таких направлений, как современная сфера услуг, туризм, высокие технологии и ряда других.

Издание сообщает, что онлайн-платформу для подачи резюме в общей сложности посетили порядка 5,5 млн человек. Свои заявки на занятие той или иной должности оставили 51 тыс. претендентов. В результате официальные трудовые соглашения были подписаны с 50 тыс. 559 специалистами в различных областях, которые, как пишет газета, будут вносить свой вклад в реализацию проекта по построению на Хайнане свободного торгового порта. Привлечение новых кадров велось как в онлайн, так и в офлайн режимах через различные презентации.

Высокооплачиваемые позиции с окладом на уровне не менее 300 тыс. юаней (около 46,1 тыс. долларов) в год получили, согласно официальным данным, 558 человек. За время кампании на работу были приняты также 384 иностранных специалиста.

Важной частью реализации проектов пилотной зоны свободной торговли и свободного торгового порта на Хайнане является программа привлечения в провинцию высококвалифицированных кадров. Согласно официальным данным, к концу 2019 года ключевыми предприятиями на Хайнане было принято на работу свыше 860 тыс. специалистов высокого уровня как из других регионов страны, так и из-за рубежа.