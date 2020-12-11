Страны ЕС утвердили создание механизма углеродных импортных пошлин на товары со всего мира

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств ЕС утвердили создание механизма углеродных импортных пошлин на товары из остальных стран мира, где, по мнению Брюсселя, экологические нормы хуже, чем в Европе. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Евросоюза, проходившего 10-11 декабря.

Как подчеркивается в документе, этот механизм, который поручено разработать Еврокомиссии, позволит "гарантировать состоятельность экологической политики ЕС и не допустить углеродного демпинга методами, совместимыми с нормами ВТО".

Представители ЕК на брифингах перед саммитом поясняли, что речь идет о разработке инновационных таможенных пошлин, с помощью которых ЕС намерен компенсировать расходы на перевод экономики ЕС на нулевые углеродные выбросы к 2050 году. Ожидается, что на эти цели понадобится до €1 трлн.

Новые пошлины также позволят выровнять стоимость более дорогой продукции государств ЕС, произведенной с помощью энергии из альтернативных источников, и импортных товаров, выпускаемых в условиях более доступной электроэнергии атомной или тепловой генерации.

При этом решение о степени экологичности экономик других стран и о размере пошлин для производимых ими товаров Брюссель намерен принимать в одностороннем порядке. Как Еврокомиссия намерена провести это нововведение через ВТО, пока не поясняется. Однако Брюссель уже включил тему разработки экологических тарифов в набор приоритетных направлений для сотрудничества с США при новой администрации Джозефа Байдена. Участники саммита ЕС в пятницу заявили о намерении воссоздать с ней "амбициозный трансатлантический альянс".