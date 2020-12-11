Бюджет Ярославской области на 2021 год будет ориентирован на развитие здравоохранения

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Ярославской областной думы в пятницу на очередном заседании приняли во втором чтении бюджет области на 2021 год и последующий двухлетний период, бюджет будет ориентирован на развитие здравоохранения в регионе. Расходы в следующем году составят 83 млрд 843 млн рублей, что на 5 млрд 878 млн рублей больше доходов, сообщила пресс-служба думы.

"Сегодня завершилась одна из основных стадий бюджетного процесса - состоялось утверждение бюджета на 2021 год и последующий двухлетний период. <…> Да, ситуация с распространением коронавируса не позволила нам принять бездефицитный бюджет. Но мы не могли поступить иначе и поставить знак вопроса над выполнением взятых обязательств", - цитирует пресс-служба председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова.

По его словам, депутаты облдумы вместе с губернатором региона Дмитрием Мироновым и правительством области усилили социальную направленность бюджета. Расходы бюджета на 2021 год ко второму чтению выросли на 7 млрд рублей, преимущественно за счет федеральных средств. Во время второго чтения депутаты рассмотрели 170 поправок.

Основными в бюджете на 2021 год остаются расходы на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и массовый спорт, а также на сферу ЖКХ и дорожное хозяйство. Выполнение соцобязательств, обеспечение мер соцподдержки граждан было приоритетным при составлении документа.

"Значительные средства будут направлены на сферу здравоохранения: на модернизацию первичного звена, строительство ФАПов, поликлиник, на лекарственное обеспечение, оснащение медоборудованием больниц. Это очень важно в этот непростой период", - сказал Константинов.