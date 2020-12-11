МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк "Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения. Об этом сообщил ТАСС представитель кредитной организации.

"Все неполадки устранили", - сказал он.

Ранее в пятницу в работе сервисов банка "Тинькофф" наблюдались сбои, согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В пресс-службе банка уточняли, что ряд клиентов столкнулись с затруднениями в работе мобильного приложения на OS Android. Они были связаны с интерфейсом приложения, в частности с отображением информации по счетам.

В "Тинькофф" отмечали, что сбой затронул около тысячи пользователей.