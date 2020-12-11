Росстат уточнил оценку падения ВВП РФ в III квартале до 3,4% в годовом выражении

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Росстат уточнил оценку падения ВВП России в III квартале 2020 года до 3,4% в годовом выражении, за январь - сентябрь снижение составило 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных статистического ведомства.

Объем ВВП России за III квартал составил 27,941 трлн рублей в текущих ценах, по итогам января - сентября - 76,547 трлн рублей. В III квартале ВВП вырос на 13% относительно II квартала.

Предварительно Росстат оценивал падение ВВП в III квартале в 3,6%, за январь - сентябрь - в 3,5%. В Росстате поясняют, что уточнение индекса физического объема ВВП в III квартале на 0,2 процентного пункта по сравнению с предварительной оценкой обусловлено актуализацией первичной статистической отчетности предприятий, а также оценками банковского сектора, полученными от ЦБ.

В Росстате добавляют, что расчет ВВП выполнен производственным методом, который предполагает оценку валовой добавленной стоимости всех хозяйствующих субъектов и чистых налогов на продукты.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, представленному в сентябре, экономика РФ в 2020 году снизится на 3,8%, в 2021 году - вырастет на 3,3%.

Ситуация по отраслям

В III квартале в большинстве отраслей экономики наблюдалось снижение физического объема добавленной стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В Росстате отмечают, что распространение коронавирусной инфекции оказало существенное влияние на изменение физических объемов добавленной стоимости.

По данным Росстата, значительно сократилась добавленная стоимость гостиниц и ресторанов (-25,9%), учреждений культуры и спорта (-10,9%), предприятий транспорта (-9,6%), организаций, оказывающих прочие услуги населению (-14,9%). При этом увеличилась добавленная стоимость за счет роста спроса на услуги информации и связи (+2,3%), учреждений здравоохранения (+0,8) и банковских услуг в сфере финансов и страхования (+8%).

"Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности (-12,3%). Падение мировых цен на энергоресурсы сказалось на снижении индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающей (-12,3%) и обрабатывающей промышленности (-0,8%)", - отмечают в Росстате.

При этом в связи с ростом урожая зерновых культур и реализации сельхозпродукции увеличилась добавленная стоимость в сельском хозяйстве (+1,7%), указывают в статистическом ведомстве.

Увеличение коммунальных тарифов повлияло на рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром (+1,6%), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов (+5,7%).

Рост индекса-дефлятора добавленной стоимости к аналогичному периоду прошлого года отмечается в государственном управлении (+5,9%) и здравоохранении (+15,6%). По данным Росстата, это связано с ростом средней заработной платы.