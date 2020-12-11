Эксперт разъяснила правовой статус робота-курьера "Яндекса" на дороге

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Представитель экспертного центра "Движение без опасности" Елена Беллис разъяснила ТАСС правовой статус автономного робота "Ровер", разработанного компанией "Яндекс", при передвижениях на дорогах и по пешеходным переходам.

По словам Беллис, пока роботизированные курьеры никак не классифицированы в правилах дорожного движения. "Тем не менее, так как они, при этом, все-таки являются участниками движения, то на них распространяются все ныне действующие нормы и требования, в рамках которых может быть классифицировано действие. В частности, при движении по проезжей части или парковке, в случае повреждения робота автомобилем, он, а точнее его оператор - компания "Яндекс", по аналогии с другим автомобилем, является пострадавшей стороной. Если же робот совершит столкновение или наезд на другого участника дорожного движения, он будет виновником ДТП и будет нести за это ответственность", - сообщила представитель экспертного центра "Движение без опасности".

По данным эксперта, если робот движется по проезжей части, то он, как и низкоскоростная уборочная техника, препятствием не является.

"Мировая практика показывает, что функционирование данной технологии на дорогах не требует специальной регуляторики", - дополнила Беллис, уточнив, что в ряде стран роботов в ПДД приравнивают к пешеходам, в других же вообще не устанавливают их статус.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что "Ровер" идентифицирует и классифицирует объекты вокруг себя: людей, автомобили, статические препятствия. "Светофоры он также видит и считывает их сигналы. Если на его пути встречается регулируемый пешеходный переход, он пересекает дорогу только на разрешающий сигнал светофора. На нерегулируемых переходах "Ровер" пропускает автомобили и начинает движение только если путь свободен", - сообщили в компании.

9 декабря "Яндекс" сообщил, что будет доставлять заказы из ресторанов в "Яндекс.Еде" при помощи робота "Ровера" в Москве и Иннополисе.