ВОЗ запросила у доноров $4,3 млрд на обеспечение доступа к вакцинам от коронавируса

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал доноров срочно предоставить 4,3 млрд долларов на обеспечение доступа "особенно нуждающихся стран" к вакцине от коронавируса. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Женеве.

"Мы столкнулись с немедленным дефицитом в 4,3 млрд долларов на приобретение вакцин от COVID-19 для наиболее нуждающихся государств", - сказал гендиректор. "Я призываю доноров заполнить этот пробел быстро, чтобы можно было зарезервировать вакцины от COVID-19, спасти жизни и ускорить подлинное восстановление глобальной экономики", - подчеркнул глава ВОЗ.