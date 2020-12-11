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ВОЗ запросила у доноров $4,3 млрд на обеспечение доступа к вакцинам от коронавируса

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал доноров срочно предоставить 4,3 млрд долларов на обеспечение доступа "особенно нуждающихся стран" к вакцине от коронавируса. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Женеве.

"Мы столкнулись с немедленным дефицитом в 4,3 млрд долларов на приобретение вакцин от COVID-19 для наиболее нуждающихся государств", - сказал гендиректор. "Я призываю доноров заполнить этот пробел быстро, чтобы можно было зарезервировать вакцины от COVID-19, спасти жизни и ускорить подлинное восстановление глобальной экономики", - подчеркнул глава ВОЗ.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,56-0,58%
Курс доллара по отношению к рублю по состоянию на 19:12 мск снизился до 73,03 руб., а евро до 88,46 руб.
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