В ФАО заявили, что опыт РФ по поддержке продрынка станет ценным вкладом в мировую практику

РИМ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Рост цен на продовольственные продукты стал следствием совокупного влияния ряда неблагоприятных факторов, не связанных напрямую с пандемией, и опыт РФ по поддержанию продрынка станет ценным опытом. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков, комментируя рост цен на продукты, в том числе в России.

"Тот факт, что рост продовольственных цен и ухудшение экономической доступности продуктов для населения в последние дни стал объектом пристального внимания со стороны руководства страны, свидетельствует об ответственном отношении государства к своей социальной функции. Вместе с тем, в этой сфере нет простых рецептов, и при разработке мер реагирования будет необходимо принимать во внимание целых ряд факторов, не в последнюю очередь баланс интересов производителей и потребителей, сопоставлять задачи защиты внутреннего рынка и ответственность перед населением стран-традиционных импортеров продукции российского агропрома", - сказал собеседник агентства.

Кобяков пояснил, что к резкому росту продовольственных цен в течение 2020 года привело совокупное влияние ряда других неблагоприятных факторов, включая погодные условия. "Это привело к сокращению производства ряда ключевых компонентов мировой продовольственной корзины. Россия, будучи одновременно крупным производителем и потребителем, важным игроком на мировом продрынке, быстро ощущает воздействие глобальной конъюнктуры на собственный внутренний рынок, а розничные цены в российских магазинах отражают мировые тренды", - сказал эксперт. Он также указал на тяжелые последствия коррнавирусной пандемии для разных сфер экономики, тогда как агропродовольственный сектор оказался более устойчивым к ее последствиям.

"Несомненно, что полученный Россией на этом пути опыт станет ценным вкладом в копилку общемировых практик, которые ФАО обобщает и распространяет в интересах всех своих стран-членов, внося вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР-2) Повестки-2030: "Ликвидация голода и обеспечение продовольственной безопасности", - указал Кобяков.

Причины роста цен на продовольствие в РФ

Представитель ФАО отметил, что рост продовольственных цен за последние месяцы стал общемировой тенденцией. "При высокой степени интернационализации продовольственного рынка - а сегодня каждая пятая калория на пути к потребителю пересекает как минимум одну государственную границу - этот тренд неизбежно влияет на региональные, национальные и местные рынки. Безусловно, в каждой конкретной стране на ситуацию влияют свои специфичные факторы: урожай основных культур, продовольственные балансы, состояние запасов, степень монополизация рынка и общий уровень продовольственной безопасности", - пояснил Кобяков.

При том, что в России в период пандемии отмечается рост сельскохозяйственного производства, нужно учитывать, что страна импортирует значительную часть сельскохозяйственных машин и оборудования и ряда других вводимых ресурсов. "Ослабление рубля к основным валютам с начала года отражается на стоимости этого импорта, что, в свою очередь, ведет к росту себестоимости продукции", - объяснил эксперт.

Согласно последним данным, Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в ноябре не только продемонстрировал наиболее значительный месячный прирост с июля 2012 года, но и достиг своего максимального уровня с декабря 2014 года. Больше всего вырос подиндекс цен на растительные масла и в меньшей степени - подиндексы цен на сахар, зерновые, молочную продукцию и мясо.

Угрозы пандемии

"Коронавирусная пандемия тяжким бременем легла на человечество и сказалась на экономической, социальной, культурной и гуманитарной жизни, - продолжил Кобяков. - Сократились заработки людей, и на фоне снижения физической и экономической доступности продовольствия, особенно в странах с низким уровнем доходов, втянутых в конфликты и пострадавших от природных бедствий". Он напомнил, что к нынешнему числу голодающих на планете, которое оценивается в 680 млн человек, при нынешних темпах роста заболеваемости COVID-19 к ним до конца года может добавиться еще до 132 млн.

"Локдауны и закрытие границ, помимо существенного падения доходов, сказались на всей продовольственной системе - вызвали перебои с поставками сельскохозяйственного сырья и продовольствия, сбои в переработке продукции, ее хранении и работе торговых сетей", - заключил собеседник агентства.