Эксперты считают, что российская нефтянка может отстать во внедрении ИИ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Несмотря на удачные пилотные проекты по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в нефтегазовой отрасли, Россия может отстать от зарубежных партнеров, если участники рынка не скооперируются для обмена наработками и первичными данными. К такому выводу пришли участники круглого стола "ИИ для бизнеса: цифровая трансформация нефтегазовой отрасли", который состоялся в пятницу в рамках седьмого конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Согласно оценкам Минэнерго РФ, внедрение искусственного интеллекта может принести российской нефтегазовой отрасли более чем 5,4 трлн рублей в 2025-2040 годах. "Это (внедрение ИИ - прим. ТАСС) нам позволит ускорить монетизацию наших запасов в тот период, пока углеводороды имеют ренту и являются основой мировой энергетики. То есть если мы здесь промедлим на 10-20 лет и не сможем эти технологии внедрить, то просто потеряем окно возможностей, когда можно начать крупные новые проекты с большим инвестиционным циклом", - рассказал заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин. Но для реализации потенциала необходимо снять целый ряд барьеров.

Ограниченный размер

По словам Сорокина, российский рынок генерирует достаточно данных для создания конкурентоспособных моделей ИИ, но проблема в разрозненности их между компаниями. "Сегодня главная проблема для внедрения ИИ - это отсутствие агрегации усилий. Каждая компания вынуждена проходить заново одни и те же барьеры, имея при этом свой ограниченный массив данных для работы", - отметил Сорокин. При этом замминистра добавил, что мировые гранты отрасли имеют преимущество доступа к большим массивам данных.

Минэнерго предлагает создать платформу-агрегатор, которая позволила бы определить единые стандарты качества данных, определить права на них, дать доступ к ним разработчикам и участникам рынка. "Необходима коллаборация всех компаний, всего рынка, чтобы вместе делить риски, вместе обкатывать продукт. Чем больше пользователей на первом этапе продукта, тем больше информации у разработчиков для его доработки", - отметил Сорокин. По его словам, ключевой момент именно в коллективном заказе разработок. "Это не просто вскладчину, а это как минимум гарантия сбыта на какой-то небольшой процент, не представляющий рисков для компаний. Иначе так и будем сидеть с отдельными самородками, которые создают свой небольшой сегмент и хорошо его отрабатывают", - отметил он.

Привлекая науку

К работе такой платформы необходимо обязательно привлечь научные коллективы, считает руководитель центра монетизации данных "Газпром нефть" Анджей Аршавский. "Для нас видится, что существенный прорыв в области ИИ сможет получиться за счет новых научных исследований", - отметил он. Научные разработки, по его словам, важны для решения прорывных задач, так как в применении точечных решений в отрасли уже можно говорить о плато.

Он добавил, что точечными решениями компании могли бы не только обмениваться, но и торговать. "В нефтяной отрасли нужно сделать репозиторий. Он позволит понять, что существует на рынке, а само развитие рынка ускорится, если какими-то решениями компании смогут торговать или обмениваться", - пояснил он.

Возможность обмена или коммерциализации могла бы стать пилотом мирового масштаба, считает доцент Сколковского института науки и технологий, генеральный директор "Digital Petroleum" Дмитрий Коротеев. Сейчас одним из основных барьеров для привлечения сторонних разработчиков в проекты ИИ в нефтегазовой отрасли является вопрос интеллектуальной собственности, рассказал он. Прототип по итогам научно-исследовательской работы остается у заказывающей компании, что закрывает решению путь на рынок. Если будут созданы общие платформы данных, к которым получат доступ не только компании, но и малые группы исследователей, разработчиков, то скорость и качество внедрения технологий только увеличатся, считает Коротеев.

Дополнительные функции

Между тем гендиректор "Лукойл Технологии" Ринальд Хамидуллин добавил, что самостоятельно нефтегазовой отрасли пока не удавалось создать единую площадку обмена опытом. Он добавил, что одной из первых задач такой площадки могла бы стать координация участников отрасли в переговорах с мировыми вендорами и традиционных программных разработок от обычных офисных пакетов до специализированных программ. Он пояснил, что сейчас каждая компания самостоятельно взаимодействует с их разработчиками, хотя шаблоны их использования одинаковые.

Мировая конкуренция

"Мы конкурируем не только между собой, но и на мировом рынке. И за счет некоторой коллаборации мы можем выигрывать общую конкурентную борьбу на мировом рынке", - отметил Аршавский. С точки зрения государства, ситуация когда нефтяники должны конкурировать своим IT-решениями неэффективна, согласен Хамидуллин. При этом он отмечает, что в России нет своих достаточно крупных IT-компаний, которые могли бы интегрировать отраслевой опыт и предложить готовые решения. "Поэтому нужна коллаборация, нужно совместно писать софт, ведь это большие инвестиции и в big data, и в ИИ. Сейчас мы сидим фактически на зарубежных платформах", - пояснил он.

Долгие разговоры

В то же время участники дискуссии отметили, что несистемность подходов долгое время тормозила развитие отрасли. Как напомнил начальник управления информационных технологий "Сургутнефтегаза" Ринат Гимранов, одна из первых идей, которая обсуждается в отрасли уже четверть века - создание общего отраслевого справочника материалов, чтобы каждая компания исключила затраты на его собственное ведение. Он привел его, как пример промышленных данных, которые могли бы стать общедоступными на предлагаемой Минэнерго платформе.