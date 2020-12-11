Мишустин поручил за сутки проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в течение суток представить в Минсельхоз предложения по параметрам сдерживания цен на продукты, следует из опубликованных в пятницу на сайте правительства поручений.

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"ФАС России (М. А. Шаскольскому) в суточный срок представить в Минсельхоз России предложения по содержанию и основным параметрам соглашения между производителями продовольственных товаров, торговыми сетями и регулятором рынка с учетом соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о торговой деятельности", - говорится в сообщении.

Мишустин поручил мониторить цены на социально значимые продукты и еженедельно докладывать о ситуации.

"Минсельхозу России, Минпромторгу России, ФАС России в соответствии со сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и о результатах еженедельно докладывать в правительство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары.

Минсельхозу России также поручено представить в правительство доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.

Каталог социально значимых товаров

Кроме того, Мишустин поручил Минфину РФ и Минэкономразвития РФ в срок до 15 января 2021 года представить в правительство дорожную карту по созданию каталога социально значимых товаров для мониторинга при помощи контрольно-кассовой техники.

"Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову) представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники, функционирующей в режиме передачи фискальных данных в налоговые органы в электронной форме", - говорится в перечне поручений.

Мишустин поручил Минэкономразвития до 18 декабря доложить о мониторинге уровня цен на социально значимые товары.

"Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти открыть инцидент по мониторингу уровня цен на социально значимые товары. О результатах до 18 декабря 2020 года доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.

Мишустин поручил Минэкономразвития и Минсельхозу до 14 декабря внести в правительство проекты нормативных правовых актов, направленные на недопущение роста цен на продовольственные товары.

"Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову), Минсельхозу России (Д .Н. Патрушеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в установленном порядке в правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов ..., направленные на недопущение роста цен на продовольственные товары", - говорится в перечне поручений.