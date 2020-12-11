В Минпромторге сообщили, что государство поможет разработкам аппаратного обеспечения ИИ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Государство готово соинвестировать в работы по созданию аппаратного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил в пятницу директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак, выступая на VII конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес", организованном "Иннопрактикой" и МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Государство готово разделить с вами, с тем, кто готовит конечные решения, с потребителем этих аппаратных решений ответственность и соинвестировать вместе с вами в НИОКР. Мы сейчас активно используем инструменты субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и в принципе готовы их предоставлять. Поэтому, если есть интерес, давайте вместе искать эти ниши, определять те зоны, которые могли бы иметь четкие и ясные коммерческие интересы и применения", - обратился Шпак к участникам круглого стола "Аппаратное обеспечение для ИИ", прошедшего в рамках конгресса.

Руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов отметил, что компания тщательно считает экономическую эффективность возможной собственной разработки таких устройств. "По состоянию "на сейчас" <...> эффективность собственной разработки будет явным образом убыточна. Если мы будем видеть что-то близкое к нейтральному, нулевому, то мы этим займемся", - сказал он.

В связи с этим представитель Минпромторга уточнил, что министерство готово субсидировать как минимум 50% затрат на НИОКР без какой-либо претензии по поводу интеллектуальных прав на эту разработку.

"Приходите, считайте экономику. Официально заявляю, это официальная позиция министерства и меня как начальника департамента - у меня этот инструмент и, самое главное, средства для этого инструмента есть в распоряжении уже со следующего года. Суммы с девятью нулями нас совершенно не пугают в том случае, если вы к нам придете и вы будете готовы взять на себя обязательства по внедрению и по выручке тех изделий, на которые будете получать субсидию. Коллеги, давайте это обсуждать, это не какая-то фантазия, это реальность", - призвал Шпак.

Рынок аппаратных решений ИИ

Руководитель департамента по управлению интеллектуальной собственностью "Иннопрактики" Алексей Одиноков отметил в ходе круглого стола, что по мере развития технологий искусственного интеллекта стало очевидно, что они потребляют все больше и больше процессорной мощности. "Машинное обеспечение служило, с одной стороны, катализатором того, что технологии ИИ стало возможно использовать практически, а с другой, это стало сдерживающим фактором", - сказал он.

Таким образом, на рынке сформировалась ниша аппаратных решений для искусственного интеллекта.

"По различным оценкам рынок выглядит очень перспективно <...>. Этот рынок будет расти достаточно быстро, порядка 18% в год. Маржинальность этого рынка может достигать 50%, тогда как на процессорах общего назначения она сейчас упала до 10-20%, если говорить про персональные компьютеры и мобильные телефоны", - привел он экспертные оценки.

Существенную долю этого рынка будут занимать специализированные процессоры для различных задач. "Получается, для того чтобы на этот рынок выйти, необходимо разрабатывать те решения, которые ориентированы на конкретные применения. <…> Эту разработку надо вести совместно с теми, кто непосредственно создает приложения", - сказал Одиноков.

Конкуренция с мировыми лидерами

Руководитель направления в "Сбере" (блок "Технологии", Лаборатория новых технологических решений) Роман Шнырев назвал условия, которые, по его мнению, необходимы, чтобы конкурировать с мировыми лидерами в сфере аппаратного обеспечения для ИИ.

Он высказался за создание консорциума лидирующих компаний, которые будут заниматься развитием аппаратного обеспечения в России. Кроме того, считает эксперт, необходимо структуру спроса внутри страны на ближайшие годы, задуматься о покупке перспективных стартапов в этих областях. Производя оборудование, отметил Шнырев, разработчики не должны фокусироваться только на чипах, им необходимо думать о построении целых модульных систем.

"[Необходимо] вовлекать ведущих облачных провайдеров нашей страны, обладающих хорошим потенциалом в распространении наших устройств. Как часть облака либо отдельно. В том числе "Сбер" заинтересован в том, чтобы продвигать подобные решения под брендом "Сберклауд", - сказал он.

Важным направлением остается мотивация задействованных в проектах специалистов. "Мы знаем, у нас активно утекают мозги за границу. И нужно создавать хорошие условия труда, чтобы можно было удержать этих людей", - отметил представитель "Сбера".

О конгрессе

VII конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" прошел с 9 по 11 декабря. Его организаторами выступили Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году - "Вакцинация экономики: ценностная трансформация мира людей и мира технологий - 2020".