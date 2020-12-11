DPA: в администрации США считают, что Nord Stream 2 "не будет транспортировать газ" из РФ

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что проект "Северный поток - 2" не имеет никаких шансов на реализацию и по нему не будет поставляться российский газ, несмотря на возобновление строительства трубопровода. Об этом заявил в пятницу агентству DPA высокопоставленный представитель американского правительства.

По его словам, "Северный поток - 2" - это "трубопровод, который никогда не будет транспортировать российский газ". "Если бы [компания] Nord Stream 2 [AG] могла в действительности завершить проект, то они бы [компания] это уже давно сделали", - заявили агентству в Вашингтоне.

В пятницу в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) сообщили журналистам, что строительство газопровода "Северный поток - 2" возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа "Фортуна". Как ожидается, судно уложит участок газопровода длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. О дальнейших строительных работах на морском участке будет сообщено дополнительно, сказали в Nord Stream 2.

В пятницу Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря.

Президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать документ, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Однако законопроект в нижней палате набрал две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть президентское вето. Повторное голосование в Конгрессе будет проведено после того, как Трамп заблокирует документ.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

4 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают расширение США санкций против "Северного потока - 2" проявлением недобросовестной конкуренции, и заверяют, что Москва сделает все для защиты своих интересов.