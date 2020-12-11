Абхазия начала получать электроэнергию из России для покрытия энергодефицита

СУХУМ, 11 декабря. /ТАСС/. Поставки электроэнергии из РФ в Абхазию начались с пятницы из-за энергодефицита в республике, сообщила пресс-служба министерства экономики Абхазии.

"В целях обеспечения Республики Абхазия электроэнергией ввиду образовавшегося дефицита в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС абхазской стороной совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации проведены все необходимые согласования по объемам и срокам осуществления поставок электроэнергии из Российской Федерации. В результате проведенных переговоров с сегодняшнего дня абхазская энергосистема начинает получать электроэнергию из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации энергетиков, в Джварском водохранилище наблюдается низкий уровень воды, близкий к критическому, около 440 м, это означает, что при потреблении около 10 млн киловатт-часов в сутки допустимый уровень будет исчерпан полностью к 25-27 декабря и ГЭС может остановиться. Ежегодно в последние несколько лет из-за критического уровня воды в водохранилище Абхазия зимой получает переток энергии из РФ.

С 15 ноября по республике по два часа в сутки выключали свет из-за дефицита. Как уточнила пресс-служба республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго", "временные ограничения, введенные на территории республики, кроме потребителей подстанций Сухум-1 и Сухум-2, отменены".

Поясняется, что ограничения в подаче электроэнергии для потребителей этих подстанций, а их порядка 30 тыс., сохранятся до полноценного ввода в строй подстанции Сухум-1, на которой в субботу сгорело оборудование. Работы там продолжаются в круглосуточном режиме, планируется завершить их в течение недели.

Ранее для снижения повышенных нагрузок на энергосистему в зимний период и в связи с тем, что обеспечение электроэнергией республики будет осуществляться за счет поставок из Российской Федерации, правительством Абхазии был введен запрет на потребление электроэнергии теми, кто занимается добычей криптовалюты, до 1 июня 2021 года.