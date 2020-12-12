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Три направления нацпроекта "Экология" вышли в лидеры по исполнению бюджета

Аутсайдером стал проект по обращению с отходами, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов

ЯЛТА, 12 декабря. /ТАСС/. На более 90% исполнен бюджет по федеральным проектам "Чистая страна", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" и "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в течение 2020 года. Аутсайдером стал проект по обращению с отходами, а общее исполнение по нацпроекту - почти 72%, сообщил ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.

"Сейчас идет закрытие работ: наши коллеги в регионах представляют формы на оплату, идет подписание актов приемочных. Каждый день эта цифра [кассовое исполнение нацпроекта "Экология"] меняется. В настоящее время она почти 72%", - сказал он.

По словам Козлова, исполнение бюджета по федпроекту "Чистый воздух" составляет 99,6% в настоящий момент, "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" - 93,5%, "Сохранение лесов" - 96,7%, а "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" - всего лишь 57,4%. Денежные средства в рамках других федпроектов исполнены на порядка 70%, отметил министр.

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Теги
Козлов, Александр ПетровичРоссия
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