Лондон прекратит поддерживать проекты в сфере добычи и использования ископаемого топлива

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено в кратчайшие сроки отказаться от поддержки зарубежных проектов, связанных с добычей ископаемых видов топлива и их использованием в энергетике. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра страны Бориса Джонсона накануне проведения Саммита по амбициозным задачам в связи с изменением климата. Мероприятие, которое пройдет 12 декабря в виртуальном формате, проводится Соединенным Королевством, Францией и ООН в партнерстве с Чили и Италией.

"Изменение климата является одним из главных глобальных вызовов нашего времени, и из-за него по всему миру уже погибают и лишаются средств к существованию люди. Будучи лидерами, мы должны руководствоваться не осторожностью, а грандиозными амбициями, - говорится в заявлении Джонсона, текст которого приводится в документе. - Именно поэтому Соединенное Королевство недавно взяло на себя новое смелое обязательство на 68% сократить выбросы [парниковых газов] к 2030 году. Я также рад заявить, что Соединенное Королевство в ближайшей перспективе прекратит направлять деньги налогоплательщиков на зарубежные проекты, связанные с ископаемым топливом".

Как поясняет премьерская канцелярия, британское правительство намерено отказаться от финансовой и политической поддержки проектов, предполагающих добычу, транспортировку и переработку сырой нефти, природного газа и энергетического угля. Исключением станут лишь некоторые проекты, удовлетворяющие требованиям Парижского соглашения по климату, в том числе предполагающие строительство электростанций, работающих на природном газе. Ожидается, что Великобритания начнет выполнять свое обещание до того, как в ноябре следующего года в Глазго состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В субботнем саммите будут принимать участие 75 глав государств и правительств, руководители компаний и общественных организаций, которым предстоит определить для себя новые и амбициозные задачи в сфере смягчения последствий изменения климата, адаптации к ним, а также финансирования этих задач. Мероприятие приурочено к пятилетнему юбилею принятия Парижского соглашения по климату. Среди его участников: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, глава правительства Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, глава компании Apple Тим Кук.