"Ъ": штраф за неоплаченный проезд по платной дороге могут смягчить до 1,5 тыс. руб.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Подготовленные ко второму чтению поправки к законопроекту о введении административных штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам предполагают смягчение наказания для автовладельцев. Об этом в субботу сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Как пишет издание, поправки предполагают снижение штрафа для легковых автомобилей с 2,5 тыс. до 1,5 тыс. руб. За неоплаченный проезд грузовика или автобуса штраф планируется снизить на 500 руб. - с 5,5 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, вводится правило одного штрафа в сутки, отсчет времени начинается с момента первой фиксации нарушения.

Как пояснил "Коммерсанту" автор поправок, член комитета Госдумы по госстроительству Зариф Байгускаров, штрафы "не должны быть слишком обременительными для автовладельцев". "Система пока экспериментальная, водители должны к ней привыкнуть, решено не устанавливать слишком высокие штрафы", - приводит газета слова Байгускарова. Он добавил, что законопроект согласован с "Автодором" и Минтрансом.

В Минтрансе выразили мнение, что "с учетом новизны предлагаемых поправок для их эффективной работы необходимо собрать правоприменительную практику", после чего будет приниматься решение о необходимости новых поправок.

Госдума 22 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов до 5,5 тыс. руб. за неоплаченный проезд по платным дорогам. Законопроект в первую очередь призван поддержать внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow).