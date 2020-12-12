В России планируют развивать студенческое предпринимательство

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) будут совместно развивать студенческое технологическое предпринимательство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

Министерство намерено с опорой на успешные практики движения создавать в вузах экосистему комплексного развития этого направления и запустить масштабную программу подготовки наставников, добавили в пресс-службе.

"Благодаря Кружковому движению сегодня особенно заметны активные студенты, которые создают сообщества предпринимателей новой волны, новой эпохи. Эти молодые люди собирают команды, не боятся выставлять свои идеи на суд экспертов и инвесторов, находят партнеров и коммерциализируют свои проекты. Школьники, которые выросли в кружковом движении, поступили в университеты, и важно, чтобы процесс их развития как технологических лидеров России был бесшовным, необходимо предоставить им все возможности. И выстраивать эту работу Министерство науки и высшего образования будет с опорой на Кружковое движение", - сказала ранее, на полях выставки "Вузпромэкспо", проходившей в Москве с 10 по 11 декабря, заместитель министра науки и высшего образования РФ, соруководитель рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Елена Дружинина, которую процитировали в пресс-службе.

В планах министерства - создавать в вузах студии студенческого технологического предпринимательства или так называемые стартап-студии. Отдельное внимание будет уделено теме наставничества для команд молодых технологических предпринимателей. Планируется запустить масштабную программу подготовки наставников в высшей школе, также с учетом опыта Кружкового движения НТИ в подготовке наставников для школьных и студенческих проектных команд совместно с "Академией наставников" Сколково.

"За пять лет через Кружковое движение НТИ прошло более 200 тыс. школьников из всех регионов страны, многие из них уже стали студентами и теперь работают в своих командах, обучаясь в вузах, делают технологические стартапы. У них есть возможность взаимодействовать с прекрасными лабораториями, преподавателями, экспертами, учеными РАН. Сейчас стартует новый этап развития Кружкового движения НТИ. Теперь нужно выстроить работу так, чтобы мы продолжали опираться на широкое сообщество школьников, продолжали быть для них воронкой в технологическую деятельность, но при этом укоренились в университетском пространстве и вместе с Министерством науки и высшего образования России помогали молодым талантливым ребятам массово становиться настоящими технологическими предпринимателями", - процитировала пресс-служба лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.