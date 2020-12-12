Глава Минприроды указал, что штрафы не должны быть инструментом запугивания

ЯЛТА, 12 декабря. /ТАСС/. Новый глава Минприроды России Александр Козлов не собирается инициировать увеличение штрафов за экологические нарушения. По его мнению, это не главный инструмент для предупреждения аварий.

"Нам надо выстроить так работу, чтобы нарушать не было желания, а штрафы - это же не заработок, мы не должны зарабатывать на этом. Это лишь мера наказания", - сообщил министр, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым увеличение штрафов за экологические нарушения.

По мнению Козлова, штрафы не должны быть инструментом запугивания, нужен конструктивный диалог.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство намерено обратиться в правительство с просьбой об ужесточении ответственности за вред, нанесенный экологии. По ее мнению, в этом нет дополнительной нагрузки на бизнес, так как природопользователи априори должны стремиться не вредить окружающей среде.