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Bloomberg: Швеция намерена отказаться от наличных

Как сообщает агентство, власти страны до 2022 года планируют рассмотреть возможность перехода на цифровой аналог национальной валюты

ТАСС, 12 декабря. Швеция намерена до 2022 года рассмотреть возможность перехода на цифровой аналог национальной валюты. Об этом в пятницу ссылкой на министра по вопросам финансовых рынков и прав потребителей Пера Болунда сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в пятницу было начато исследование потенциального перехода на электронные деньги. Ожидается, что процесс изучения такой возможности должен завершиться к концу ноября 2022 года.

В ноябре Шведское радио, ссылаясь на доклад Центрального банка, сообщало, что живыми деньгами в Швеции производится менее 10% всех платежей. По его данным, Швеция занимает первое место в мире по темпам отказа от наличных денег. Находящаяся в обращении наличность составляет всего 1% ВВП, в то время как в Еврозоне этот показатель равен 11%.

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