Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Цены на новые автомобили в России с января 2021 года могут в среднем вырасти на 2-3%, а в случае принятия правительством решения повысить утильсбор - на 5%, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ценники на машины традиционно обновляются с начала года в связи с появлением нового модельного ряда и инфляцией, пояснил автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. "Цены поднимутся примерно на 2 - максимум 3%, - рассказал он. - С начала 2020 года рубль сильно девальвировал, все автопроизводители поднимали цены несколько раз, но девальвацию еще не отыграли. Вполне возможно, что с нового года какие-то компании к обычному росту могут добавить 1%".

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов подтверждает, что резкого роста цен на автомобили с января ждать не стоит: цена вырастет максимум на 2%.

К инфляции и обычному январскому повышению может добавиться рост ставок утильсбора. Как ранее сообщал источник ТАСС, правительство вновь планирует их индексацию с 1 января 2021 года. Эксперты отмечают, что этот фактор в первую очередь сильно ударит по цене импортируемых автомобилей. Их доля на российском рынке составляет примерно 15%. "Машины, которые производятся в России, тоже подорожают, но не так сильно. Утильсбор на них компенсируют, но не сразу: задержка составляет полгода, - отмечает Моржаретто - Если повысят утилизационный сбор, то в январе цены могут сразу вырасти в среднем на 5%".

Рост до 10% в 2021 году

В целом в течение 2021 года новые автомобили могут подорожать на 10%, считает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. "Это примерно до уровня того, насколько выросли доллар и евро с марта", - пояснил он.

По оценке Моржаретто, стоимость может подняться на 7%, но подорожание будет происходить плавно, на 1-2% за раз. "Никто не хочет делать резких движений. Те же производители, участники рынка предпочитают делать поступательные шаги, а потом смотреть, как реагирует рынок. За счет резких движений кто-то может потерять долю рынка, либо в целом это может негативно сказаться на спросе", - соглашается Беспалов. Так, по его оценке, стоимость новых автомобилей в следующем году вырастет на 2-3% плюс инфляция - итого до 7%.

Падение продаж

На фоне положительной динамики на российском авторынке аналитики скорректировали свои годовые прогнозы по продажам в 2020 году. "Потеряем примерно 7-10% по сравнению с прошлым годом. Это хорошо, потому что прогнозы по весне были минус 40%, минус 30%, минус 50%, а тут минус 7-10%. Это в некотором смысле даже победа", - считает Моржаретто. По прогнозу Удалова, продажи новых машин сократятся примерно на 10% к прошлогодним результатам, а по оценкам Беспалова, они снизятся на 7%.

При этом все эксперты сходятся во мнении, что предотвратить сильное падение автопродаж помогли отложенный спрос, который сформировался во время пандемии из-за вынужденного простоя дилерских центров, господдержка отрасли, а также ажиотаж на рынке, связанный с падением курса рубля и дефицитом моделей. Также к покупке нового авто граждан подтолкнула ситуация с пандемией коронавируса. "Частично люди перенаправили деньги на покупку автомобиля, которые они хотели потратить на отпуск. Плюс некоторые опасения в связи с пандемией: люди предпочли пересесть на личный транспорт, чем пользоваться такси, каршерингом и общественным транспортом", - пояснил Беспалов.

Аналитик также прогнозирует возможный рост продаж новых машин в РФ в 2021 году на 3-4% при условии благоприятной макроэкономической ситуации. Согласно базовому прогнозу "Автостата" на 2021 год, авторынок может сократится на 5-6% к 2020 году, до 1,35 млн машин, по оптимистичному сценарию - вырасти на 5% (1,5 млн штук), а пессимистичному - упасть на 12% (1,25 млн штук).