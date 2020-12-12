В Ростовской области хотят сохранить в 2021 году объем субсидирования региональных рейсов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены продолжить в 2021 году поддерживать авиаперевозчиков, осуществляющих полеты в регионы России, минуя Москву. Как рассказал в субботу ТАСС министр транспорта региона Андрей Иванов, власти предпринимают усилия, чтобы сохранить финансирование отрасли на уровне 2020 года.

Иванов напомнил, что в соответствии с соглашениями, заключенными между министерством транспорта Ростовской области и авиаперевозчиками, на субсидирование авиаперевозок из регионального бюджета в 2020 году уже направлено 272 млн рублей, еще 42 млн планируется направить до конца года. Кроме того, власти и бизнес в рамках софинансирования привлекли 233,8 млн рублей средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, откуда авиакомпании совершают полеты в Ростов-на-Дону.

"Авиационная отрасль признана одной из пострадавших отраслей. Именно поэтому мы предпримем максимальные усилия, чтобы в 2021 году сохранить объем субсидирования авиаперевозок на уровне 2020 года. Будем искать решения вместе с финансовым блоком правительства, чтобы в итоге сохранить сложившуюся географию полетов из аэропорта Платов", - сказал собеседник агентства.

По словам главы регионального Минтранса, власти в 2020 году заключили 12 соглашений на предоставление субсидий авиакомпаниям. Субсидируются 10 маршрутов, выполняемых авиакомпанией "Азимут" из Ростова-на-Дону в Самару, Грозный, Махачкалу, Омск, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Нижний Новгород, Нижнекамск. Еще два соглашения были заключены с авиакомпанией Utair, которая осуществляет полеты из Ростова-на-Дону в Волгоград и Астрахань.

Ранее в пресс-службе ростовского аэропорта Платов сообщали, что в рамках зимнего расписания в Платове планируют выполнение перелетов по 18 прямым региональным маршрутам, минующим Москву. Сохранятся рейсы в Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Симферополь, Сочи, Уфу и другие города России. Количество рейсов между Ростовом-на-Дону и Махачкалой увеличено до шести в неделю.