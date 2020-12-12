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Исследование: женщины чаще и больше мужчин снимают деньги на кассах магазинов

Согласно статистике банка "Русский стандарт", лидерами по общей сумме снятия наличных на кассах стали клиенты в возрасте от 51 года до 60 лет и от 41 года до 50 лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Женщины на 49% чаще мужчин и на более крупные суммы снимают деньги на кассах в магазинах. Об этом свидетельствуют данные исследования банка "Русский стандарт", результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Русский Стандарт" изучил, как клиенты пользуются сервисом по снятию наличных с покупкой на кассах магазинов при оплате картами банка. Женщины, как выяснилось, активнее пользуются услугой. Они на 49% чаще мужчин получают наличные и их средние чеки одного снятия заметно выше мужских - 2 176 рублей против 1 970 рублей", - говорится в исследовании.

В целом, согласно данным банка, за 11 месяцев этого года средний чек снятия наличных с покупкой на кассах магазинов составил 2 093 рублей. Причем к концу ноября относительно января 2020 года средний чек одного снятия вырос на 9%, до 2 100 рублей. При этом чаще всего наличные снимали на кассах сетевых супермаркетов.

Согласно статистике "Русского стандарта", лидерами по общей сумме снятия наличных на кассах стали клиенты в возрасте от 51 года до 60 лет и от 41 года до 50 лет, на которые пришлось 28% и 27% от общего числа снятий соответственно. Еще 23% пришлось на клиентов банка старше 60 лет, 13% - 21-30 лет и, наконец, 8% - на клиентов 31-40 лет.

В рамках исследования аналитики банка изучили средние чеки, количество и сумму всех операций снятия наличных по всем картам "Русского стандарта" на кассах всех магазинов - партнеров сервиса "Наличные с покупкой".

Международная платежная система Mastercard вместе с российскими банками еще в 2018 году начала тестировать услугу выдачи наличных на кассах магазинов через POS-терминалы.

Позиция ЦБ РФ

В ноябре Банк России для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) в противоправную деятельность рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупки. В частности, речь шла о ежедневном лимите в 5 тыс. рублей и ежемесячном - 30 тыс. рублей. При этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов ранее заявлял, что регулятор также рассматривает запуск сервиса пополнения банковских карт на кассах магазинов.

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