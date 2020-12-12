Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

"В группу вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков", - говорится в субботу в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, в состав рабочей группы включены помощник председателя правительства Игорь Артемьев, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, директор департамента экономического развития и финансов правительства Василий Толоко.

9 декабря на рост цен на базовые продукты питания обратил внимание президент России Владимир Путин, подчеркнув, что это не связано с пандемией коронавируса. Рост стоимости продуктов, по словам Путина, связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал министерства за подорожание продуктов. Он поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом. Кроме того, Мишустин дал четыре дня на подготовку нормативных актов для решения проблемы роста цен на продукты питания.

По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, стоимость услуг - на 0,5%.