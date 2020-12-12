Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключен от сети

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции (РАЭС) отключен от сети, причины произошедшего уточняются. Об этом сообщила в субботу пресс-служба украинского государственного предприятия "Энергоатом".

"12 декабря в 01:43 (02:43 мск) энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Сейчас причина отключения энергоблока выясняется", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что радиационный фон на РАЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм. "Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - добавили в пресс-службе.

Сейчас в работе находится только второй энергоблок РАЭС с суммарной нагрузкой 430 МВт, а на третьем и четвертом - планово-предупредительный ремонт.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области Украины. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.