Мишустин пообещал лично контролировать ситуацию с ценами на продукты в России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин будет лично следить за ситуацией с изменением потребительских цен на социально значимые товары. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в субботу Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, куда вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты. Рост стоимости продуктов он связал в том числе с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру и поручил своевременно реагировать на негативную динамику.

Мишустин в пятницу поручил Минсельхозу России, Минпромторгу России, ФАС России мониторить цены на социально значимые продукты и еженедельно докладывать о ситуации. Минсельхозу России также было поручено представить в правительство доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов. Кроме того, Минэкономразвития и Минсельхозу необходимо до 14 декабря внести в правительство проекты нормативных правовых актов, направленные на недопущение роста цен на продовольственные товары. Минэкономразвития также необходимо до 18 декабря доложить о мониторинге уровня цен на социально значимые товары. Кроме того, премьер поручил Минфину РФ и Минэкономразвития РФ в срок до 15 января 2021 года представить в правительство дорожную карту по созданию каталога социально значимых товаров для мониторинга при помощи контрольно-кассовой техники.

По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, стоимость услуг - на 0,5%.