Кабмин распорядился представить предложения по стабилизации цен на продукты до 18 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить дополнительные предложения по стабилизации цен на продукты питания в правительство до 18 декабря. Об этом Об это говорится в решениях кабмина, принятых на заседании 10 декабря.

"Минсельхозу России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России до 18 декабря 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения, проработанные с крупнейшими производителями, импортерами и торговыми сетями, по дополнительным мерам, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию по основным товарным позициям", - сообщается на сайте правительства.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты. Рост стоимости продуктов он связал в том числе с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру и поручил своевременно реагировать на негативную динамику.

По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, стоимость услуг - на 0,5%.

Ранее в субботу Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с изменением потребительских цен на социально значимые товары.