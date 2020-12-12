Кабмин РФ одобрил законопроект о ратификации налогового соглашения с Люксембургом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения об избежании двойного налогообложения с Люксембургом. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении

Уточняется, что необходимость изменений в соглашение продиктована новыми условиями экономической деятельности как в России, так и в мире в целом.

6 ноября Минфин РФ сообщил, что Россия и Люксембург подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками, добавили в Минфине.