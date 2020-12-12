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Пандемия COVID-19

Всемирный банк выделил Украине кредит еще на $300 млн на преодоление последствий пандемии

Дополнительное финансирование укрепит предоставление социальной помощи малообеспеченным семьям через государственную программу

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) выделил Украине кредит в размере $300 млн на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице представительства ВБ в Facebook.

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"Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере $300 млн для второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19, для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", - говорится в сообщении международного финансового института.

Дополнительное финансирование укрепит предоставление социальной помощи малообеспеченным семьям через государственную программу социальной помощи. Цель выделения кредита - не допустить, чтобы 1 млн граждан Украины попали за черту бедности в результате пандемии COVID-19, сообщает банк.

Это второй транш дополнительного финансирования Всемирного банка программ социальной помощи населению Украины с низким уровнем доходов и борьбы с коронавирусом. Решение о первом кредите в размере $150 млн Совет директоров ВБ принял 30 апреля 2020.

Теги
УкраинаПандемия COVID-19
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