В ФАО объяснили, с чем связан рост цен на продукты

РИМ, 12 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Рост цен на продовольствие и на международном, и на локальном уровне зависит от комплекса факторов и лишь косвенно связан с пандемией. Об этом сказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Абдолреза Аббассиан, комментируя рост цен на продовольствие, в том числе в России.

По его словам, опасения в начале года в отношении нестабильности цен на продовольствие из-за пандемии в целом не оправдались. "Да, на международном уровне последние показатели указывают на рост цен по сравнению с прошлым годом, и они продолжают рост. Но мы не можем сказать, что причина в пандемии. Это - следствие более сложного сочетания факторов: высокий спрос, нехватка поставок отдельных типов продуктов, макроэкономические причины. Это не значит, что пандемия никак не сказалась, но сложно отделить этот аспект от других аспектов", - сказал эксперт.

Он отметил, что к тому же тенденции на международном рынке и локальных рынках наблюдаются разные. "Многое зависит от того, является ли страна импортером или экспортером. Многие экспортирующий страны столкнулись с логистическими проблемами. В свою очередь со схожими проблемами с поставками столкнулись и импортирующие страны, где их задержки породили обеспокоенность. Страны-экспортеры в целом преодолели трудности, а страны-импортеры столкнулись с другими проблемами, такими как экономический спад, негативный рост, снижение курса местной валюты, инфляция. Степень воздействия пандемии зависит от общего экономического состояния страны", - указал собеседник агентства.

Россия - экспортер

"Россия крупнейший экспортер пшеницы, - продолжил он. - В начале года экспорт шел быстрыми темпами, и слабость рубля имеет положительную сторону, потому что дает конкурентные преимущества российской пшенице. Россия в какой-то момент вышла в лидеры экспорта, в том числе из-за его снижения от других поставщиков", - отметил эксперт.

"При сохранении таких темпов экспорта и роста внутреннего спроса необходимо найти баланс, и, я уверен, российские власти справятся с этой задачей", - сказал Аббассиан. При этом он назвал ошибкой введение запрета на экспорт. Он напомнил, что несколько лет назад РФ прибегала к такой мере и утратила определенные позиции на рынке. "На то, чтобы вернуть их, понадобилось пару лет. Мир смотрит сейчас на Россию как на надежного поставщика", - указал эксперт.

Он отметил, что на ценообразование влияет в большей степени соотношение спроса и предложения, а воздействие пандемии непрямое, особенно на локальных рынках.

Президент РФ Владимир Путин на состоявшемся в среду совещании по экономическим вопросам объяснил рост цен на базовые продовольственные продукты в России попыткой подогнать внутренние цены под мировые. "Объяснение-то есть конечно! Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности", - сказал Путин.