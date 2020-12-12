AstraZeneca приобретет фармкомпанию Alexion за $39 млрд

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Британско-шведская компания AstraZeneca приобретет американскую фармацевтическую фирму Alexion за $39 млрд. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении AstraZeneca.

В нем указывается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2021 года. По условиям соглашения, владельцы Alexion будут располагать 15% акций AstraZeneca. "Эта сделка позволит нам сделать шаг вперед в области иммунологии. Мы предвкушаем сотрудничество для создания новых препаратов, которые облегчат жизнь пациентам по всему миру", - отметил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

"На протяжении 30 лет Alexion работала над разработкой препаратов для лечения редких болезней. Я очень горжусь тем, чего достигла наша компания, и благодарен за это нашим сотрудникам. Начинается новая глава в жизни Alexion. В нашем лице AstraZeneca получает сильного партнера с большими возможностями в сфере биомедицины", - указал глава Alexion Людвиг Ханстон.

Alexion, производящая препараты для лечения сложных и редких заболеваний в сфере нефрологии, неврологии, обмена веществ, онкологии и заболеваний крови, была основана в 1992 году бизнесменами Стивеном Скинто и Леонардом Беллом. Штаб-квартира компании расположена в городе Бостон (штат Массачусетс).

AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом разработала вакцину от коронавируса нового типа. Опубликованные в конце ноября предварительные результаты клинических исследований, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Великобритании и Бразилии, показывают, что средняя эффективность препарата составляет 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, - увеличенную дозу препарата.