Быстрее, экономнее, эффективнее: как бережливые технологии развивают бизнес в Кузбассе

У многих крупных компаний и холдингов в штате есть специалисты и даже целые отделы по улучшениям, которые ведут непрерывный аудит и вносят предложения по рационализации производственных процессов. В бюджетах малого и среднего бизнеса, как правило, таких расходов не предусмотрено. Промышленный консалтинг для повышения производительности доступен им за счет господдержки по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Предприятия несырьевого сектора экономики могут бесплатно получить адресную помощь от экспертов, которые научат работать эффективнее и расходовать ресурсы без потери качества продукта.
Такой подход особенно актуален в период пандемии, когда оптимизация работы стала одним из ключевых условий сохранения бизнеса. В Кузбассе уже около 40 коммерческих предприятий приняли участие в нацпроекте и в среднем всего за полгода работы добились роста производительности примерно на 40%. В основном это предприятия машиностроения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности.
Бережливые улучшения
Никто не торопится, но работа идет почти вдвое быстрее, чем прежде, замечают предприниматели уже на первом этапе изменений. Для них бесплатно проводится производственный аудит, чтобы выявить, где теряется драгоценное время, простаивает техника, образуется брак. А дальше вместе с экспертами Федерального и Регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК) и привлеченными консультантами предприятия учатся работать по-новому.
Один из крупнейших в России производителей фильтров для грузовой и карьерной техники - компания "Евроэлемент" из Новокузнецка меньше чем за полгода увеличила объемы изготовления комплектующих для "Белазов" на 36%. До этого казалось, что бизнес уже работает на пределе возможностей: производство загружено на максимум, и для развития можно только расширять его.
Сейчас на заводе готовятся начать выпуск мобильных сервисных комплексов для обслуживания и ремонта спецтехники. Помощь в организации нового производства предприятию оказывают в центре "Мой бизнес". Инфраструктура поддержки предпринимательства в Кузбассе нацелена на то, чтобы помогать бизнесу комплексно.
Такую комплексную господдержку в Кузбассе получают еще десятки предприятий. Рост производительности труда дает им возможности для внедрения инноваций и выхода на новые рынки. Сейчас "Мой бизнес" занимается разработкой бизнес-плана для реализации инновационного проекта кемеровского предприятия "Торгинвест", которое благодаря участию в нацпроекте за полгода нарастило вдвое объемы выпуска электродвигателей и более чем в три раза ускорило производственный процесс.
Обучение и мотивация
Мотивируют к повышению производительности и региональные меры поддержки бизнеса. Кузбасс одним из первых в стране ввел механизм инвестиционного вычета по налогу на прибыль организации. Если компания участвует в нацпроекте по повышению производительности труда, при вложении денег в модернизацию производств сумма налога на прибыль снижается на 50% от общей суммы инвестиций.
Финансовая поддержка предусмотрена и на федеральном уровне. Участники нацпроекта могут получить льготный пятилетний заем на сумму до 300 млн рублей под 1% годовых от Фонда развития промышленности. Его уже получил инженерный центр "АСИ" из Кемерова - крупнейший в России производитель промышленных весов и систем весового контроля. Господдержка ускорит модернизацию станков и поможет создать новые высокопроизводительные рабочие места.
Участниками нацпроекта сегодня могут стать только предприятия с годовой выручкой от 400 млн рублей, под этот критерий подходит преимущественно средний бизнес. Для малого бизнеса инструменты повышения производительности тоже работают, однако комплексных программ по обучению малого и микробизнеса бережливому производству в регионах практически нет. В Кузбассе такую практику введут с 2021 года, причем на безвозмездной основе.
Недавно в Кемерове был создан образовательный центр "Фабрика процессов". Ежегодно он будет готовить не менее 300 специалистов по бережливым улучшениям. Пройти обучение, совмещая теорию и практику, смогут все - от генеральных директоров и предпринимателей до рядовых сотрудников. Как показывает опыт, производительность выше там, где значимость перемен осознают не только сами предприниматели, но и весь коллектив.
Успехи каждого из предприятий в результате должны дать большой экономический эффект для региона. К 2024 году ежегодный прирост производительности в Кузбассе должен составлять в среднем не менее 5%. А те компании, которые реализуют проекты в сфере бережливого производства, повысят общую производительность за три года на 30% и выше. Это значит, что возможностей для развития у кузбасского бизнеса будет еще больше.
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