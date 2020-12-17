Быстрее, экономнее, эффективнее: как бережливые технологии развивают бизнес в Кузбассе

Кузбасские предприниматели учатся работать по-новому. Малый и средний бизнес сегодня активно применяет бережливые технологии, чтобы сделать свои производства эффективнее без многомиллионных инвестиций. Такой деловой подход находит поддержку и у региональных властей, которые готовы предоставить лидерам производительности дополнительные преференции

У многих крупных компаний и холдингов в штате есть специалисты и даже целые отделы по улучшениям, которые ведут непрерывный аудит и вносят предложения по рационализации производственных процессов. В бюджетах малого и среднего бизнеса, как правило, таких расходов не предусмотрено. Промышленный консалтинг для повышения производительности доступен им за счет господдержки по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Предприятия несырьевого сектора экономики могут бесплатно получить адресную помощь от экспертов, которые научат работать эффективнее и расходовать ресурсы без потери качества продукта. Такой подход особенно актуален в период пандемии, когда оптимизация работы стала одним из ключевых условий сохранения бизнеса. В Кузбассе уже около 40 коммерческих предприятий приняли участие в нацпроекте и в среднем всего за полгода работы добились роста производительности примерно на 40%. В основном это предприятия машиностроения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности.

Бережливые технологии позволяют увеличить производительность без дополнительных финансовых вложений со стороны бизнеса. Положительный эффект видят не только сами предприниматели, но и те, с кем они работают. Если у предприятия благодаря грамотной настройке производственных процессов растет прибыль, там увеличивается зарплата и создаются новые рабочие места, что особо важно в период пандемии. Сергей Цивилев губернатор Кузбасса

Бережливые улучшения Никто не торопится, но работа идет почти вдвое быстрее, чем прежде, замечают предприниматели уже на первом этапе изменений. Для них бесплатно проводится производственный аудит, чтобы выявить, где теряется драгоценное время, простаивает техника, образуется брак. А дальше вместе с экспертами Федерального и Регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК) и привлеченными консультантами предприятия учатся работать по-новому. Один из крупнейших в России производителей фильтров для грузовой и карьерной техники - компания "Евроэлемент" из Новокузнецка меньше чем за полгода увеличила объемы изготовления комплектующих для "Белазов" на 36%. До этого казалось, что бизнес уже работает на пределе возможностей: производство загружено на максимум, и для развития можно только расширять его.

Самим очень сложно понять, где работа идет неэффективно. Когда вместе с экспертами ФЦК провели анализ, выявили почти 70 разных проблем - сами удивились, как много ненужных движений и перемещений было в работе. Мы изменили систему планирования, расстановку оборудования, рабочих мест. И буквально на глазах процесс пошел быстрее. Сами бы вряд ли справились. Сергей Хамидулин генеральный директор компании "Евроэлемент"

Сейчас на заводе готовятся начать выпуск мобильных сервисных комплексов для обслуживания и ремонта спецтехники. Помощь в организации нового производства предприятию оказывают в центре "Мой бизнес". Инфраструктура поддержки предпринимательства в Кузбассе нацелена на то, чтобы помогать бизнесу комплексно.

Если к нам приходит заявитель и мы видим, что он может стать участником нацпроекта по повышению производительности труда, направляем его в Региональный центр компетенций. В свою очередь, и РЦК направляет к нам своих предпринимателей. Наиболее востребованы у компаний, внедряющих бережливое производство, услуги по разработке проектов развития, экспертное сопровождение бизнес-планов, заявок в федеральные институты развития, сертификация и декларирование новой продукции - все это мы готовы взять на себя. Кристина Шинкарюк директор центра "Мой бизнес" в Кузбассе

Такую комплексную господдержку в Кузбассе получают еще десятки предприятий. Рост производительности труда дает им возможности для внедрения инноваций и выхода на новые рынки. Сейчас "Мой бизнес" занимается разработкой бизнес-плана для реализации инновационного проекта кемеровского предприятия "Торгинвест", которое благодаря участию в нацпроекте за полгода нарастило вдвое объемы выпуска электродвигателей и более чем в три раза ускорило производственный процесс.

Мы разобрали практически каждый участок, каждую производственную цепочку. Сейчас в месяц мы производим около 120 двигателей, в планах за счет бережливых технологий нарастить производство до 250 двигателей. Сейчас ниша нашей продукции практически не занята, есть большой запрос из Казахстана, Белоруссии, других стран. Дмитрий Емелин директор предприятия "Торгинвест"

Обучение и мотивация Мотивируют к повышению производительности и региональные меры поддержки бизнеса. Кузбасс одним из первых в стране ввел механизм инвестиционного вычета по налогу на прибыль организации. Если компания участвует в нацпроекте по повышению производительности труда, при вложении денег в модернизацию производств сумма налога на прибыль снижается на 50% от общей суммы инвестиций.

Механизм направлен на то, чтобы стимулировать инвестиции в несырьевые отрасли экономики - сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, строительство, обрабатывающее производство, на которые распространяется нацпроект по повышению производительности труда. За счет инвестиций предприятия региона смогут провести модернизацию, в том числе и организовать процессы по принципам бережливого производства. Это значит, что условия труда станут комфортнее, а работа – эффективнее. Константин Венгер заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию

Финансовая поддержка предусмотрена и на федеральном уровне. Участники нацпроекта могут получить льготный пятилетний заем на сумму до 300 млн рублей под 1% годовых от Фонда развития промышленности. Его уже получил инженерный центр "АСИ" из Кемерова - крупнейший в России производитель промышленных весов и систем весового контроля. Господдержка ускорит модернизацию станков и поможет создать новые высокопроизводительные рабочие места.

Участниками нацпроекта сегодня могут стать только предприятия с годовой выручкой от 400 млн рублей, под этот критерий подходит преимущественно средний бизнес. Для малого бизнеса инструменты повышения производительности тоже работают, однако комплексных программ по обучению малого и микробизнеса бережливому производству в регионах практически нет. В Кузбассе такую практику введут с 2021 года, причем на безвозмездной основе.

Чем выше производительность, тем больше возможностей для развития, даже если это небольшое семейное предприятие, где работают всего 2–3 человека. Чтобы обеспечить для бизнеса доступ к лучшим практикам, совместно с центром "Мой бизнес" мы планируем начать обучение индивидуальных предпринимателей и самозанятых по повышению производительности труда. Дмитрий Перекрестов руководитель Регионального центра компетенций (РЦК)

Описание Руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Перекрестов и заместитель гендиректора Федерального центра компетенций (ФЦК) по обучению Ирина Жук © ТАСС

Недавно в Кемерове был создан образовательный центр "Фабрика процессов". Ежегодно он будет готовить не менее 300 специалистов по бережливым улучшениям. Пройти обучение, совмещая теорию и практику, смогут все - от генеральных директоров и предпринимателей до рядовых сотрудников. Как показывает опыт, производительность выше там, где значимость перемен осознают не только сами предприниматели, но и весь коллектив.

Создание "Фабрики процессов" в регионе помогает охватывать большое количество руководителей и сотрудников предприятий профильным обучением. Такая подготовка дает импульс к изменениям на конкретных производственных площадках, это дает мотивацию работникам. Ирина Жук заместитель гендиректора Федерального центра компетенций (ФЦК) по обучению

Успехи каждого из предприятий в результате должны дать большой экономический эффект для региона. К 2024 году ежегодный прирост производительности в Кузбассе должен составлять в среднем не менее 5%. А те компании, которые реализуют проекты в сфере бережливого производства, повысят общую производительность за три года на 30% и выше. Это значит, что возможностей для развития у кузбасского бизнеса будет еще больше.