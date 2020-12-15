США предоставили Судану ссуду в $1 млрд для выплаты задолженности Всемирному банку

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты предоставили Судану ссуду в размере $1 млрд для погашения задолженности перед Всемирным банком (ВБ). Об этом сообщила во вторник министр финансов и экономического планирования страны Хеба Ахмед Али, передает информационный портал "Ас-Судани".

"Средства будут переведены в ближайшие дни, - уточнила она. - Этот шаг позволит Судану получить доступ к Международной ассоциации развития ВБ". Это, в свою очередь, даст возможность государству обратиться за ежегодной помощью в размере $1,5 млрд по линии Инициативы оказания помощи бедным странам с крупной задолженностью, отметила министр.

Заявление главы финансового ведомства последовало за официальным объявлением Вашингтона об исключении Судана из списка стран - спонсоров международного терроризма. По словам суданского премьер-министра Абдаллы Хамдука, это решение "будет способствовать экономическим реформам, привлечению инвестиций и денежных переводов наших граждан из-за рубежа по официальным каналам, созданию новых рабочих мест для молодежи".

Ранее в октябре, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении исключить Хартум из террористического списка, Хеба Ахмед Али сообщила, что решение администрации США "позволит обеспечить Судан ежегодной помощью в размере до $1,7 млрд при условии наличия инвестиций и договоренностей с мировыми финансовыми институтами".

США обвиняли прежние власти Судана в оказании помощи террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в организации взрывов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, жертвами которых стали более 200 человек, включая 12 американцев. На Хартум была также возложена ответственность за подрыв американского эсминца Cole в Адене 12 октября 2000 года, унесший жизни 17 человек. Хартум по требованию Вашингтона выплатил компенсации семьям жертв террористических актов в размере 335 млн долларов. 14 декабря посольство США в Хартуме объявило, что решение об исключении страны из списка спонсоров международного терроризма официально вступило в силу.

В октябре 2017 года США сняли с Судана действовавшие 20 лет санкции. Однако до последнего момента Хартум числился одним из спонсоров международного терроризма наряду с Ираном и Сирией, что влечет за собой эмбарго на продажу оружия и ограничения на получение американской помощи. По этой причине еще в 1993 году Судан был отключен от международной финансовой системы, что в конечном итоге привело к тяжелейшему банковскому, а позднее и экономическому кризису в стране.