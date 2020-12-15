На Кубани направили 36 млн рублей на перевод транспорта на газомоторное топливо

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2020 году направили более 36 млн рублей субсидий на перевод транспортных средств на газомоторное топливо, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что для Краснодарского края, являющегося основным курортным и сельскохозяйственным регионом РФ переход на газомоторное топливо является одним из ключевых направлений дальнейшего развития отрасли с точки зрения и цены топлива, и экологичности.

"В 2020 году предусмотрена субсидия в объеме 36,3 млн рублей для переоборудования транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива. На территории Краснодарского края в переоборудовании участвуют 23 организации. Переоборудовано порядка 450 транспортных средств, в том числе не только легковые авто, но и автобусы, грузовые автомобили и магистральные тягачи", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края ТАСС уточнили, что в 2020 году в рамках региональной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" на Кубани построили две новые газозаправочные станции: в Ейске и в поселке Верхнебаканском под Новороссийском, завершается строительство еще одной в Армавире. На эти цели из федерального и краевого бюджета в этом году было выделено 120 млн рублей.

"Общая проектная мощность сети газомоторных заправочных станций вырастет на 20 млн кубометров природного газа в год", - добавили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Поддержка отрасли

В ноябре 2019 года в станице Павловской на Кубани состоялось совещание о господдержке газомоторной отрасли РФ, заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын сообщал, что правительство РФ в ближайшие пять лет направит на развитие газомоторной отрасли 50 млрд рублей. Также сообщалось, что на начальном этапе будут определены 27 регионов России, которым будет оказываться господдержка. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков отмечал, что перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо позволит производителям в разы снизить затраты.

В 2020 году на Кубани работают порядка 20 газовых заправочных станций, в рамках региональной программы "Развитие ТЭК" запланировано запустить не менее 60 новых заправочных станций до 2024 года.