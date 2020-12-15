Страны ЕАЭС планируют заключить соглашение по обмену кредитными историями

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия планируют заключить соглашение по обмену кредитными историями, следует из распоряжения правительства Российской Федерации от 11 декабря о подписании соглашения.

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и Банком России проект соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в документе.

Кредитный отчет предоставляется по запросу пользователя кредитной истории и включает идентификационные данные субъекта кредитной истории и сведения о его обязательствах.

Проект соглашения был подготовлен Минфином РФ. В министерстве ранее отмечали, что соглашение даст возможность россиянам и юрлицам получать кредиты в странах, входящих в ЕАЭС, а гражданам других стран союза - в России. Сейчас же банки неохотно кредитуют нерезидентов, в том числе из-за сложности проверки заемщиков.