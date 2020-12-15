Еврокомиссия предложила исключить газо- и нефтепроводы из числа приоритетных проектов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия во вторник внесла предложение о реформировании правил ЕС по трансъевропейской энергетической инфраструктуре, в частности исключив газо- и нефтепроводы из приоритетных для ЕС энергопроектов. Согласно распространенному пресс-службой Еврокомиссии документу, отныне все новые проекты энергетической инфраструктуры ЕС, которые претендуют на поддержку Брюсселя, должны способствовать построению в Европе к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами.

"В соответствии с реформированными правилами, инфраструктура для транспортировки природного газа и нефтепроводы более не могут быть проектами общего интереса для ЕС, - говорится в документе. - Прогресс Европы в направлении новой климатически нейтральной экономики, питаемой чистой энергией, нуждается в новой инфраструктуре, адаптированной к новым технологиям".

"Наши предложения делают приоритетным развитие электросетей, морских платформ ветряков и инфраструктуры возобновляемых газов [метан, водород], тогда как инфраструктура газа и нефти более не может получать поддержку", - заявила, представляя данные предложения еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Существующие проекты

В то же время это предложение подразумевает лишь прекращение европейской поддержки для строительства новых газовых и нефтепроектов. Существующая в ЕС газо- и нефтетранспортная инфраструктура продолжит работать, более того, проекты по ее модернизации, которые позволят снизить ее углеродные выбросы, могут продолжать претендовать на поддержку из бюджета ЕС.

Согласно подготовленному Еврокомиссией тексту, ключевым принципом для определения новых приоритетных проектов энергетической инфраструктуры должен стать тот факт, что они не вредят климатическим амбициям ЕС. Отныне Брюссель будет поддерживать создание новых парков ветряков и других альтернативных источников энергии, особенно на морских платформах, развитие инфраструктуры для транспортировки водорода, создание и развитие электросетей и аккумуляторов, новые контракты на импорт или экспорт "чистой энергии" с не входящими в ЕС государствами, а также проекты по упрощению административных норм в сфере энергетики для упрощения инвестиций и условий внедрения новых технологий.

Особую ставку Еврокомиссия делает на создание и развитие "умных электросетей", то есть систем с интегрированными многочисленными элементами автоматизированного мониторинга и управления, способных без участия оператора адаптировать как потребление, так и подачу электричества в сеть, выдавая команды на включение и выключение, например, умных бытовых приборов или подключенных к сети ветряков. Подобные системы имеют ключевое значение для широкого применения большого числа маломощных альтернативных источников энергии, таких как ветряные, солнечные или приливные станции, выработка электричества на которых носит "рваный" характер.