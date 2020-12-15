Правительство поручило Минсельхозу распределить квоту на экспорт зерна из РФ до 9 февраля

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России поручило Минсельхозу распределить тарифную квоту на экспорт зерна из РФ до 9 февраля 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном 14 декабря 2020 года и размещенном на сайте кабинета министров.

"Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: распределить до 9 февраля 2021 года (включительно) участникам внешнеторговой деятельности объем тарифной квоты", - отмечается в документе.

Согласно поручению, Минсельхоз должен до 10 февраля представить в Минпромторг данные о результатах распределения. Минпромторгу поручено с 15 февраля по 30 июня (включительно) выдавать экспортерам разовые лицензии на экспорт зерна в пределах предоставленных им объемов. Минэкономразвития должно уведомить ЕЭК о введении квоты на экспорт зерна и внести на рассмотрение комиссии предложение о введении тарифных квот на вывоз зерновых культур с таможенной территории ЕАЭС.

Как сообщалось ранее, для стабилизации цены на муку и хлеб на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы - 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.