Аграрии Крыма повторили прошлогодний рекорд по сбору урожая винограда

СИМФЕРОПОЛЬ. 15 декабря, /ТАСС/. Крымские аграрии собрали 99 тыс. тонн винограда, что сравнимо с рекордным урожаем прошлого года, сообщил во вторник на онлайн-заседании совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации вице-премьер региона - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

"За последние 5 лет более 5 тыс. га высажено виноградников. На площади 14,7 тыс. га собрано в этом году 99 тыс. тонн. Это на уровне прошлого года, и мы не хотели бы сбрасывать обороты", - сказал Рюмшин.

Виноградари Крыма в 2019 году собрали рекордный за последние пять лет урожай - около 100 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в 2018 году. Это произошло благодаря господдержке крымских виноградарских предприятий, объем которой вырос в восемь раз с 2014 по 2019 год.

Виноделие является одной из основных отраслей сельского хозяйства Крыма и Севастополя. На полуострове работают несколько крупных предприятий ("Массандра", Инкерманский завод марочных вин, "Золотая Балка" и другие) и десятки небольших виноделен. Активно развивается винный туризм: проводятся экскурсии на виноградники и производство вина, дегустации и тематические фестивали.