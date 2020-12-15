Задолженность по зарплате в России в ноябре составила 1,89 млрд руб.

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2020 года составила 1 млрд 898,2 млн руб., сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 ноября 2020 г. общая задолженность увеличилась на 1,5%, или на 28 млн руб.

На долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 944,6 млн руб. (49,7%), в 2019 году - 365,6 млн руб. (19,3%), в 2018 году и ранее - 588 млн руб. (31%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 40%; добыча полезных ископаемых - 16%; строительство - 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 8%, транспорт - 6%.