Росстат уточнил данные по падению промпроизводства в РФ в октябре

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Падение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 2,6% в годовом выражении, за январь - ноябрь снижение составило 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Ведомство также уточнило данные по падению промпроизводства в октябре с 5,9% до 5,5%. В ноябре по сравнению с октябрем спад промпроизводства составил 0,1%.

Отмечается, что добыча полезных ископаемых сократилась в ноябре на 7,6% в годовом выражении, объем выпуска в обрабатывающих производствах увеличился на 1,1%, обеспечение электроэнергией, газом и паром сократилось на 2,8%, производство в водоснабжении, водотведении и утилизации отходов выросло на 3,3%.

В Росстате сообщили, что на изменение динамики промышленного производства в октябре в сторону увеличения оказал влияние рост объемов в обрабатывающих производствах и электро- и теплоэнергетическом секторе (+0,7 процентных пункта). При этом учет данных бухгалтерской отчетности и новая оценка производственной активности отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, привели к тому, что корректировка по этому виду экономической деятельности составила +2,1 процентных пункта. В сырьевом секторе уточнение данных привело к снижению индекса на 0,2 п.п.

По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 2020 году на 4,1%.

Легковые автомобили

Производство легковых автомобилей в России в январе - ноябре 2020 года снизилось на 19,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 1 млн 132 тыс. штук, следует из данных Росстата.

При этом в ноябре выпуск легковых машин вырос на 9,8% относительно прошлогодних показателей, но по сравнению с октябрем этого года упал на 7%.

Выпуск грузовых автомобилей за 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12,6% - до 124 тыс. машин, в ноябре на 1,1%, а по сравнению с октябрем 2020 года - на 7,6%.

Производство автобусов массой более 5 тонн в январе - ноябре сократилось на 13,4%, до 12,7 тыс., в ноябре - на 17%. Выпуск автобусов массой менее 5 тонн также упал на 13,4%, до 17,6 тыс., в ноябре - на 18,3%.

В то же время производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в январе - ноябре упало на 14,3%, до 266 тыс., а в ноябре - на 7,6%.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за 11 месяцев рухнул на 88%, до 24,8 тыс. штук., в ноябре - на 75,4%.

Выпуск лекарств

Выпуск лекарств в РФ за 11 месяцев 2020 года вырос на 22,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, говорится в материалах Росстата.

"За одиннадцать месяцев 2020 года выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - отмечает ведомство.

При этом в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2019 года отмечался рост на 35,5%, по сравнению с октябрем 2020 года рост составил 20,3%. По данным Росстата, лекарственных препаратов в ноябре 2020 года было изготовлено на 46,6 млрд рублей, что на 18,8% больше, чем в ноябре 2019 года, и на 20,8% больше, чем в октябре этого года. Сывороток и вакцин выпущено в ноябре 831 тыс. ампул, что на 54,5% больше, чем в октябре этого года, и в 8,5 раза больше, чем в ноябре 2019 года.

В ноябре 2020 года производство фармацевтических субстанций увеличилось на 39% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 20,5% за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По сравнению с предыдущим месяцем наблюдается снижение объемов производства на 4%. Производство витаминов и провитаминов составило 48,6 тонн, что на 48,9% больше, чем в октябре 2020 года и на 29,9% больше, чем в ноябре 2019 года, производство антибиотиков снизилось по сравнению с октябрем на 18,2% и увеличилось по сравнению с ноябрем прошлого года на 5,0%, составив 57,1 тонны.

Производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов составило 5,6 млн упаковок, что на 99,8% больше, чем в ноябре 2019 года, и на 5,3% больше, чем в октябре этого года. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 85,4 млн упаковок (это в 2,8 раза больше, чем в ноябре 2019 года, на 7,0% больше, чем в октябре этого года).

Производство мяса

Объем производства остывшего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и оленины в январе - ноябре 2020 года в России вырос на 11,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 год и составил 2,8 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

Как пояснили в Росстате, в ноябре было произведено мяса на 0,5% больше, чем в октябре 2020 года, и на 9,6% больше, чем в ноябре 2019 года. В ноябре 2020 года было произведено 264,6 тыс. тонн мясной продукции. Значительные объемы производства отмечаются по говядине и телятину (мясо парное, остывшее или охлажденное) - 22,7 тыс. тонн (практически столько же, сколько в октябре 2020 года, и на 0,6% больше, чем в ноябре 2019 года), производство свинины парной, остывшей или охлажденной составило 241,0 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем в октябре 2020 года, и на 10,6% больше, чем в ноябре 2019 года.

По данным статистики, объем производства мяса домашней птицы за отчетный период снизился на 0,8% и составил 4,4 млн тонн. Производство мясных полуфабрикатов выросло на 8,4%, до 3,6 млн тонн, производство колбасных изделий - на 3,2%, до 2,2 млн тонн, мясных консервов - на 11%, до 685 млн условных банок. Как сообщили в Росстате, производство переработанной и консервированной рыбы за одиннадцать месяцев 2020 года снизилось на 0,4% и составило 3,9 млн тонн, производство консервированного картофеля за этот период выросло на 12,1%, до 316 тыс. тонн, производство соков из фруктов и овощей снизилось на 1%, до 1 млрд условных банок.

Кроме того, объем производства подсолнечного масла и его нерафинированных фракций увеличился на 9,2% и составил 5,3 млн тонн, а производство маргарина снизилось на 3,1%, до 398 тыс. тонн. Производство молока, кроме сырого, за отчетный период выросло на 1,2%, до 4,9 млн тонн, производство сливочного масла - на 4,8%, до 259 тыс. тонн, производство сыра - на 5,7%, до 518 тыс. тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки уменьшилось на 2%, до 7,7 млн тонн, производство хлебобулочных изделий недлительного хранения - на 2,2%, до 5 млн тонн, а производство кондитерских изделий - на 3,8%, до 3,5 млн тонн.

Сахар и мука

Как сообщили в Росстате, в ноябре изготовление сахара (белого свекловичного или тростникового) составило 1,1 млн тонн, что на 29,7% меньше, чем в ноябре 2019 года, и на 27,7% меньше, чем в октябре 2020 года. За одиннадцать месяцев текущего года произведено 5,1 млн тонн сахара. Значительное снижение объемов производства сахара в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, обусловленное окончанием сезона переработки сахарной свеклы , наблюдается в Краснодарском крае, Белгородской, Липецкой и Воронежской областях.

Выпуск крупы и муки грубого помола из пшеницы в ноябре 2020 года составил 28,7 тыс. тонн, что на 0,2% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 8,0% меньше, чем месяцем ранее. За одиннадцать месяцев 2020 года произведено 302,4 тыс. тонн крупы. Риса в ноябре 2020 года произведено 40,8 тыс. тонн, что на 10,3% меньше, чем в ноябре прошлого года, и на 18,8% меньше, чем в октябре 2020 года. Производство за одиннадцать месяцев 2020 года составило 374,7 тыс. тонн риса.

Гречки произведено в ноябре 2020 года 43,7 тыс. тонн, что на 2,3% больше, чем в ноябре 2019 года, но на 9,9% меньше, чем в предыдущем месяце. За одиннадцать месяцев 2020 года произведено 400,4 тыс. тонн гречки. Производство замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в ноябре 2020 года составило 10,1 тыс. тонн, что на 22,9% меньше, чем в октябре 2020 года, но на 41,0% больше, чем в ноябре 2019 года. За одиннадцать месяцев 2020 года их произведено 92,2 тыс. тонн.

Производство пива

Производство пива, кроме отходов пивоварения, в России в январе - ноябре 2020 года выросло на 2,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составило 731 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата.

Производство сигарет за этот период выросло на 1,5% и составило 215 млрд штук.

В Росстате также сообщил, что объем производства питьевой воды в январе - ноябре в РФ увеличился на 2,5% и составил 14 млрд полулитров.

Прогноз Минэкономразвития

По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 2020 году на 4,1%. Как поясняет замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, основной положительный вклад в замедление темпов падения промышленного производства в РФ в ноябре внесли обрабатывающие производства, которые продемонстрировали самый высокий с марта рост.

"По большинству обрабатывающих отраслей в ноябре наблюдался рост в годовом выражении. Значимый положительный вклад в динамику обрабатывающей промышленности внес химический комплекс (+13,3% в годовом выражении, в том числе фармацевтическая промышленность: +35,5%), отрасли деревообработки и легкой промышленности", - говорится в обзоре Минэкономразвития "О динамике промышленного производства. Декабрь 2020 года". Отмечается также, что после спада, наблюдавшегося с апреля, в ноябре выросло производство строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции (+1,7%). Положительную динамику также продемонстрировали машиностроительный и металлургический комплексы.

При этом основной отрицательный вклад в годовую динамику промышленного производства, как и в предыдущие месяцы, вносит добыча полезных ископаемых, где сдерживающим фактором по-прежнему остается действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, направленного на поддержку ценовой конъюнктуры мирового рынка. В министерстве добавляют, что в добывающей промышленности в ноябре наблюдалось улучшение динамики на фоне улучшения ситуации в добыче угля, металлических руд и прочих полезных ископаемых.

Кроме того, несмотря на сохранение спада в нефтеперерабатывающей промышленности (-5,8% год к году в ноябре), динамика отрасли существенно улучшилась по сравнению с октябрем (-10,6% год к году). На показатели нефтепереработки продолжает оказывать влияние график плановых ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов, а также статистический эффект базы предыдущего года (в ноябре 2019 года динамика производства нормализовалась после существенного ускорения месяцем ранее).

В новость были внесены изменения (21:00 мск) - добавлены подробности.