РЭЦ за 11 месяцев поддержал экспорт на $6,2 млрд

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объем поддержки экспорт Российским экспортным центром (РЭЦ) за январь - ноябрь достиг $6,2 млрд, по итогам года показатель может вырасти до $7,4 млрд. Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

"По итогам 11 месяцев 2020 года объем поддержанного Российским экспортным центром экспорта по государственным программам поддержки достиг $6,2 млрд долларов. Наибольший вклад в эту цифру внесли программа поддержки транспортировки продукции промышленности и агропромышленного комплекса - $5,3 млрд, проекты в рамках корпоративных программам повышения конкурентоспособности - $0,4 млрд и программа поддержки сертификации продукции АПК на внешних рынках - $0,48 млрд", - отмечается в сообщении.

Всего господдержку на 1 декабря получили 1,134 тыс. компаний.

Наибольшим спросом за отчетный период пользовалась поддержка по транспортировке продукции АПК - она была оказана 285 экспортерам, а также по участию в выставках и бизнес-миссиях онлайн - 469 компаниям. При этом, несмотря на отмену выставок со второго квартала 2020 года, экспортеры продолжают направлять в РЭЦ информацию об успешно заключенных экспортных контрактах по итогам мероприятий, прошедших в 2019 году и в первом квартале 2020 года. В результате на 1 декабря объем экспорта накопленным итогом достиг $595 млн, число контрактов составило почти 2 тыс.

"Можно с уверенностью заявить, что по итогам этого года мы окажем поддержку более 1,4 тыс. экспортерам в рамках реализации программ государственной поддержки. Своевременная их донастройка, а также запуск ряда новых программ во втором и третьем кварталах дали ожидаемый положительный эффект. Объем поддержанного экспорта уже сейчас приблизился к показателям 2019 года, когда мы поддержали экспортные поставки на сумму $6,5 млрд, и мы ожидаем, что в текущем году этот показатель достигнет $7,4 млрд", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Сергей Вологодский, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что пандемия коронавируса, ограничительные меры, усложнение транспортировки продукции и отмена выставочных мероприятий значительно усложнили внешнеэкономическую деятельность отечественных компаний. В ответ на это РЭЦ запустил новый продукт - бизнес-миссии онлайн. Суммарно до конца года будет проведено 28 таких мероприятий с участием 600 экспортеров из 20 отраслей, для которых организовано свыше 3,3 тыс. целевых встреч с 900 потенциальными иностранными покупателями из более 40 стран.

Поддержка оказывалась и по другим направлениям: по транспортировке промышленной продукции - 161 экспортеру, по сертификации продукции АПК - 17 компаниям, 104 компании подписали соглашения о размещении продукции в дегустационных павильонах РЭЦ для презентации за рубежом. Павильоны АПК представлены в Шанхае, Хошимине и Дубае.

Новые программы поддержки

По информации РЭЦ, в 2020 году были запущены четыре новые программы поддержки. В частности, речь идет о поддержке зарубежной регистрации товарных знаков и патентов (поддержано 23 компании, в работе 67 заявок), поддержке сертификации и омологации промышленной продукции (33 компании), поддержке сертификации продукции АПК (поддержано 17 компаний, в работе 40 заявок), поддержке адаптации и сертификации продукции кинематографии и ИТ (поддержано десять компаний, в работе три заявки).

"В части поддержки адаптации и сертификации продукции кинематографии и ИТ интересной особенностью стало большое количество мультипликаторов, подавших заявки на данную меру поддержки. Такие мультфильмы, как "Звездный патруль", "Щелкунчик и волшебная флейта", "Бука", "Барбоскины на даче", "Снежная королева" и "Руслан и Людмила" при помощи РЭЦ смогут выйти на рынки США, Канады, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии", - отметил Вологодский.

По мнению РЭЦ, возобновленная в этом году после перерыва в 2019 году программа поддержки зарубежной регистрации товарных знаков и патентов была позитивно воспринята рынком. Среди поддержанных компаний организация выделяет ООО "Объединение "Союзпищепром", которое благодаря поддержке РЭЦ смогло компенсировать свои затраты на регистрацию товарных знаков "Корона Востока", "Элва", "Затейница", "Здоровое меню", "Царь", Dr.Naturi и Imperial Cuisine в странах СНГ, Израиле и Китае. При этом в РЭЦ отмечают важность регистрации товарного знака в Китае, которая позволяет компании избежать мошенничества при поставках своей продукции агропромышленного комплекса и выйти на электронные торговые площадки страны.

Также одной из основных задач РЭЦ было развитие электронной торговли. РЭЦ совместно с партнерами и центрами поддержки экспорта в регионах в 2020 году обеспечил выход на международные маркетплейсы более 1,7 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства. А открытый РЭЦ в ноябре 2019 года на китайском маркетплейсе Tmall.com национальный магазин, ориентированный на розничные b2c-продажи, позволил в 2020 году 86 компаниям разместить более 270 видов товаров. При этом объем продаж в магазине составил более 245 млн рублей при общем количестве продаж более 600 тыс.

Российский экспортный центр продолжает вести активную работу и по развитию демонстрационных павильонов в иностранных государствах, где могут разместить свою продукцию отечественные производители. В текущем году объем экспортных контрактов, заключенных с посетителями павильонов составил почти 0,5 млрд руб. Среди разместивших свою продукцию в павильоне ОАЭ РЭЦ отмечает владикавказскую компанию ООО "Агрофирма ФАТ", которая при поддержке оператора павильона успешно прошла сертификацию своей продукции (вода минеральная) и заключила экспортный контракт на поставку бутилированной воды. Также организация выделяет компанию ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария", разместившую свою продукцию - консервы в августе в павильоне в Китае, и уже заключившая экспортный контракт на поставку в сети китайских супермаркетов. При этом в этом году крупные игроки отрасли также воспользовались такой услугой, в том числе "Мираторг" разместил продукцию в павильонах в ОАЭ и Вьетнаме, а "Макфа" - в павильонах во Вьетнаме и Китае.

Также РЭЦ активизировал работу по корпоративным программам повышения конкурентоспособности (КППК). По итогам 11 месяцев 2020 года заключено 32 соглашения о финансировании, в рамках которых компании для реализации проектов привлекли более 119 млрд рублей (объем экспорта до 2024 года по текущим соглашениям составит 262 млрд рублей). При этом РЭЦ налажено взаимодействие как с экспортерами, участвующими и планирующими принять участие в программе, так и с ведущими банками, как непосредственными участниками механизма поддержки. Результатов такой работы стал значительный рост заинтересованности в программе - количество поступивших в РЭЦ заявок от банков увеличилось за год в 5 раз (176 заявок в 2020 году, 34 заявки в 2019 году). В настоящий момент 118 заявок от банков находятся на рассмотрении в РЭЦ и Минпромторге России.

Кроме того, 26 ноября была запущена информационная система "Одно окно", в которой c 2021 года предоставление поддержки по самым востребованным государственным программам РЭЦ - поддержка транспортировки и поддержка участия в выставочно-ярморочной деятельности и бизнес-миссиях - будет осуществляться в электронном виде, а все необходимые сведения от федеральных органов исполнительной власти можно будет получить по системе межведомственного электронного взаимодействия.

Планы РЭЦ

Как отметил Володарский, в следующем году РЭЦ продолжит донастройку существующих инструментов поддержки. Так, планируется запуск компенсационной модели поддержки участия экспортеров в выставочной деятельности. Экспортеры смогут самостоятельно организовывать индивидуальные стенды на выбранных ими выставках и получать компенсацию аренды площади и оплаты регистрационного сбора.

"Кроме того, как показала ситуация с коронавирусом, все больший акцент будет делаться на цифровом взаимодействии продавцов и покупателей. В следующем году мы будем увеличивать количество резидентов Национального магазина российских пищевых товаров на китайском маркетплейсе Tmall.com, который РЭЦ открыл год назад, а также создавать новые возможности на других площадках, включая китайское супер-приложение WeChat", - добавил Володарский.