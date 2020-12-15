Рада утвердила госбюджет Украины на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла в целом закон о государственном бюджете страны на 2021 год, в котором заложен дефицит на уровне 5,5% ВВП. Такое решение во вторник поддержали 289 депутатов, при минимально необходимых 226.

Как сообщил глава Минфина Украины Сергей Марченко, доходы госбюджета заложены на уровне 1,092 трлн гривен ($37,53 млрд при расчетном курсе 29,1 гривен за доллар), расходы - 1,328 трлн гривен ($45,64 млрд), предельный объем дефицита - 246,6 млрд гривен ($8,47 млрд). "Это реальные средства, которые планирует получить государство, не повышая налоги. Они рассчитаны на реальном макропрогнозе <...> Мы готовы нести за него [бюджет] ответственность", - сказал он.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2021 года установлен на уровне 2,545 трлн гривен ($87,47 млрд). Прожиточный минимум на одного человека с 1 января составит 2 189 гривен ($75,2), 1 июля - 2 294 гривны ($78,83), с 1 декабря - 2 393 гривны ($82,23). При этом предусмотрено одноразовое повышение минимальной зарплаты с 1 декабря на 8,3% до 6 500 гривен ($223,4).

Документ предполагает, что в следующем году на национальную безопасность и оборону будет потрачено около 267,3 млрд гривен ($9,19 млрд), что составляет 5,93% ВВП. Это на 8,6% больше, чем в 2020 году, и станет самым большим оборонным бюджетом за годы независимости страны. К первому чтению бюджет был сверстан из прогноза среднегодовой инфляции на Украине на уровне 7,3%. Как сообщил Марченко, всего было подано около 2,5 тыс. поправок к проекту, большинство из них было учтено.

Представители ряда фракций заявили, что в госбюджете на силовиков перенаправлены "миллиарды гривен" из сферы здравоохранения, образования и культуры, Пенсионного фонда и от местных общин (в целом - около 125 млрд гривен, или $4,3 млрд). "Наступает коллапс системы здравоохранения, которая недофинансируется почти на 40 млрд гривен, системы образования, которая недофинансируется на 15 млрд гривен", - сказал на заседании представитель фракции "Батькивщина" Сергей Соболев. Со своей стороны представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская отметила, что будут израсходованы "колоссальные ресурсы на силовые ведомства, построение "полицейского государства" и урезаны все социальные статьи, в том числе финансирование Пенсионного фонда.