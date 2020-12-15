Инвестиции в потребительскую сферу на Кубани выросли за три квартала более чем на 20%

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в предприятия потребительской сферы Краснодарского края с начала года выросли более чем на 20% и составили более 11 млрд рублей, сообщили ТАСС в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

"За три квартала 2020 года объем инвестиций в потребительскую сферу Кубани в 2020 году составил более 11 млрд рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - сообщили в департаменте.

Сейчас в крае реализуют около 60 инвестиционных проектов в сфере оптовой и розничной торговли. Например, в этом году были начаты строительство крупного торгового центра и оптово-распределительного центра в Новороссийске, а также реконструкция большого строительного центра в Краснодаре. На конец 2020 года объем инвестиций в торговлю запланирован на уровне более 15 млрд рублей.

"Несмотря на пандемию, в регионе продолжает развиваться потребительская сфера: вводятся в эксплуатацию новые объекты, создаются новые рабочие места, и регулярно поступают отчисления в бюджет от предприятий отрасли. Планируется, что к концу следующего года в целом потребительская сфера вернется к доковидным показателям, ведь это отрасль, на которую опирается вся экономика региона", - добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что состояние экономики региона в ситуации с пандемией коронавируса можно считать устойчивым. С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно было только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Карантин был снят 21 июня, в регионе ввели режим повышенной готовности.