На Кубани сформировали около 350 инвестиционных предложений

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Почти 350 актуальных инвестиционных предложений сформировано в Краснодарском крае. Все предложения, в составе которых более 200 земельных участков и почти 150 проектов размещены на Единой системе инвестиционных предложений, которая разработана в регионе, сообщили ТАСС в краевом департаменте инвестиций и развития малого предпринимательства.

"Сегодня в крае создана и постоянно актуализируется Единая система инвестиционных предложений, включающая базу данных по инвестиционно-привлекательным земельным участкам и реестр инвестиционных проектов. На сегодняшний день в ней содержится информационные материалы о 347 инвестиционных предложениях", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что всего в Единой системе инвестиционных предложений содержится информация о 205 инвестиционно-привлекательных земельных участках и 142 инвестиционных проектах.

Также в пресс-службе отметили, что несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку за текущий период 2020 года подписано 146 соглашений по реализации проектов в регионе на общую сумму 49 млрд рублей и созданием 7,7 тыс. новых рабочих мест.

"Количество новых соглашений составило 62% от уровня прошлого года. Но работа в этом направлении продолжается, в настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашений с инвесторами, реализующими проекты в отрасли АПК", - добавили в пресс-службе.

За последние пять лет на территории Краснодарского края было реализовано более 380 крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей каждый) инвестиционных проектов на общую сумму порядка 413 млрд рублей. В результате создано около 19 тыс. новых рабочих мест. По данным администрации, Кубань занимает первое место в Южном федеральном округе по объему привлекаемых инвестиций - на ее долю приходится 40% крупнейших проектов округа.