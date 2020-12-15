ФАС не станет применять меры ответственности к выполняющим соглашения о сдерживании цен

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет применять предусмотренные антимонопольным законодательством меры ответственности к хозяйствующим субъектам в связи с выполнением ими обязательств, указанных в соглашениях о сдерживании цен. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Федеральной антимонопольной службе при проведении антимонопольного контроля исключить применение предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации (согласно закону "О защите конкуренции", запрещена координация экономической деятельности, если такая координация может привести к ряду антиконкурентных последствий, например к установлению и поддержанию цен или разделу рынка, - прим. ТАСС) мер ответственности к хозяйствующим субъектам в связи с выполнением ими обязательств, указанных в соглашениях", - говорится в документе.

Согласно постановлению, Минпромторг и Минсельхоз для снижения и поддержания цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости - сахар-песок и подсолнечное масло - заключит соглашения с производителями и поставщиками продовольственных товаров, а также торговыми сетями. Отмечается, что соглашения признаются допустимыми в случае, если предметом соглашений является реализация сахара-песка и масла подсолнечного, соглашения не ограничивают торговые сети в выборе производителей и поставщиков продовольственных товаров, соглашения не ограничивают производителей, переработчиков и поставщиков в выборе торговых сетей и если соглашения не затрагивают поставку иных продовольственных товаров.

Кроме того, Федеральная налоговая служба при проведении налогового контроля будет учитывать порядок ценообразования и обязательств хозяйствующих субъектов, предусмотренные соглашениями.

"В целях осуществления монигоринга выполнения условий соглашений Федеральной налоговой службе совместно с Федеральной службой государственной статистики обеспечить проведение статистического наблюдения и представление Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службе статистических показателей, касающихся розничных (потребительских) и отпускных цен на продовольственные товары", - указывается в документе.

Отмечается, что Минпромторг и Минсельхоз будет осуществлять координацию действий по исполнению соглашений. Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его подписания (14 декабря) и действует до 1 апреля 2021 года.

О ситуации с ценами на продукты

9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал министерства за подорожание продуктов. Он поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом.

Кроме того, Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы, которую возглавил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Она будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на востребованные товары. Председатель правительства поручил отслеживать ситуацию на всех стадиях - от производства до прилавка и своевременно принимать меры. О проделанной работе все участники процесса будут докладывать ему лично в рамках еженедельных совещаний с вице-премьерами.

Как сообщил ТАСС источник на рынке, соглашение производителей и ретейлеров о сдерживании цен на подсолнечное масло и сахар может быть подписано 16 декабря.

На оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 14 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что цены производителей на сахар за счет предпринимаемых мер снизятся до 36 руб. за кг, розничные - до 46 руб. за кг. Цены производителей на подсолнечное масло в РФ снизятся до 95 руб., розничные - до 110 руб. за литр.